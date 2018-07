Cartas a María

Estimada María:

Una amiga a la que quiero mucho va a casarse y me ha pedido que sea su testigo en la boda civil. Por supuesto que he aceptado, pero dentro de mi hay algo que me hace sentir muy mal con ella, y es el hecho de que siempre he estado enamorada del novio, al grado que un día se lo confesé a el, y aunque el con toda gentileza me rechazo haciéndome ver el papelito que hacia al ceder a mis impulsos, y mi amiga nunca lo supo, no puedo evitar desear salir corriendo cada vez que los tengo cerca porque se me cae la cara de vergüenza. Maria, como pasar este momento de la boda, tan difícil y humillante?

Falsa amistad..

Estimada lectora:

Con humildad y entereza, reconociendo el error que cometió al declararle sus sentimientos a un muchacho comprometido, pero aceptándolo como una debilidad humana cuyo recuerdo le servirá de fortaleza para no repetirla, en caso que alguna tentación futura volviera a provocarla. Vaya a la boda de sus amigos y disfrútela.

Estimados lectores, si desean que sus problemas salgan publicados, escríbanme a [email protected]