Cartas a María

Estimada María:

Soy mamá soltera de un niñito de cuatro años a quien el papá llegó a ver solamente el día que nació y se ha negado a tomar cualquier clase de responsabilidad con él. Yo trabajo por mi cuenta y no necesito su ayuda para mantenerlo, pero aunque ahora el niño es muy feliz, pienso que mañana podría desear conocer y tener cerca a su padre y por eso he tenido la costumbre de enviarle a fotos de él, tarjetas de felicitación en su nombre, etc. Pero hasta hoy nunca se ha dado por aludido y no ha intentado ninguna comunicación con él. ¿Qué hago entonces? ¿Corto definitivamente con esta información o sigo en espera de que él escuche el llamado paternal y decida acercarse a su hijo? Conchamarina.

Estimada lectora:

No se discute el hecho de que los hijos necesitan contar con la presencia de un padre amoroso y responsable en su vida, pero cuando el padre se niega rotundamente a cumplir con su responsabilidad como en el caso del papá de su niño, no creo que la madre deba ejercer en él ninguna presión al respecto, porque existe la probabilidad de que el niño (o la niña) crezca con la ilusión y la esperanza de que un día va a tenerlo cerca y cuando pase el tiempo y ese día no aparezca, el dolor y la frustración que eso le cause podría echarle a perder las posibilidades de realizarse personalmente. Ya deje de arar en el mar y disfrute la dicha de ser una madre autosuficiente.

