Cinco tendencias de 2017

1. RayasUn estampado clásico vuelve con un giro, desde colores alegres hasta el blanco y negro los veremos en todo tipo de prendas desde blusas hasta vestidos, pantalones y trajes completos. Las llevaremos en total look blanco y negro o de colores o un mix & match para un outfit de impacto.2. Foldover waistsEste 2017 el pantalón toma un giro, los diseñadores demuestran que dicha pieza también puede ser original y divertida. Los pantalones de cintura alta tradicionales ahora tienen la cintura doblada, si no tenés la cintura marcada, esta tendencia será tu aliada para lograr una figura de reloj de arena.3. The Statement Sleeve o las mangas exageradasEsta temporada las mangas serán las protagonistas, se rompen los patrones tradicionales para crear piezas únicas. Esta tendencia se logra a través de la técnica de la deconstrucción, prendas tradicionales se deshacen y se logran nuevas formas. La camisa irregular es un must. No olvides dejar el resto de tu atuendo minimalista, te verás moderna y chic adonde sea que vayas.4. FloresEl estampado floral y los motivos tropicales te harán sentir que estás de vacaciones aunque te encuentres trabajando; lucirás femenina, delicada y fresca.5. Hombros al aireEste estilo da un toque femenino y sexi a cualquier look, las podés utilizar en cualquier ocasión dependiendo del color y la textura.