Cirugía para la obesidad: un estilo de vida saludable

Lee también

La cirugía bariátrica para tratar la obesidad disminuyendo el peso corporal se considera un éxito si consigue reducir más del 70 % de los kilos sobrantes y si el paciente logra mantener el peso alcanzado tras la operación con una dieta equilibrada y actividad física regular.Cada técnica se adapta al tipo de paciente, aunque no influye el sexo pero sí la edad. Cada vez se acepta más en menores.De hecho, las sociedades científicas proponen adelantar el paso por el quirófano para adolescentes de 16 años ante el aumento de casos de menores con obesidad grave en España, que pueden tener “problemas muy serios de salud” si se espera a su mayoría de edad para realizar estas intervenciones.“Hay pocas enfermedades relacionadas con la obesidad que contraindiquen la cirugía, algunas sindrómicas como el síndrome de Prader-Willi, personas que comen compulsivamente, con ansiedad, que no dejan de picar y sufren algún retraso mental, pero son casos muy puntuales”, explica el doctor Ramón Vilallonga Puy, experto en cirugía bariátrica y metabólica en el Hospital Vall d’Hebrón de Barcelona y secretario general de la Sociedad Española de Cirugía de la Obesidad.El parámetro que se utiliza es el sobrepeso y se tiene en cuenta la historia clínica del paciente. No es lo mismo ser obeso desde la infancia que haber cogido peso de adulto por circunstancias como una depresión o un embarazo.Los candidatos a cirugía son aquellos cuyo Índice de Masa Corporal es superior a 30, no así los que poseen un índice entre 25 y 30, que se considera sobrepeso y cuyo tratamiento es a base de dieta y ejercicio, en ningún caso cirugía.