Claves para saber si es una relación duradera

Muchos factores influyen para determinar si una pareja va a mentenerse a lo largo del tiempo, sin embargo, hay claves que te pueden dar indicios sobre el futuro de su relación. El psicólogo de la Universidad Autónoma de Barcelona, Francis Castel, recomienda en el sitio web psicologiaymente.net, tomar en cuenta los siguientes aspectos:Se comunican. Si ambos se comunican incluso en momentos de conflicto, es un paso para hacer sentir apoyada y valorada a la otra persona. Expertos aseguran que la existencia de conflictos es normal en la pareja, porque expresan aspectos que hace que alguno de ellos no se sienta pleno en la relación.Se dedican tiempo. Ambos se esfuerzan por la relación, mantienen el sentido del humor, hacen cosas juntos y experimentan nuevas vivencias. De lo contrario alguno de los dos se sentirá excluido y poco valorado.Comparten los mismos valores. No significa que deban tener la misma personalidad, pero sí comparten una visión de vida, es decir, el interés por el futuro de su relación, expectativas de pareja y compatibilizar las características que los hacen diferentes.Juntos pero independientes. Una relación sana mantiene la individualidad de cada uno, pueden compartir intereses juntos, pero también hacer actividades a nivel individual permite compartir lo que cada uno vive por separado, lo que resulta un elemento enriquecedor para agregar novedades en la relación.Relación de respeto y empatía. Si ambos se esfuerzan y llegan a un mutuo acuerdo entre lo que desean, tomando en cuenta las necesidades de la persona que aman, es porque comenzaron a construir pilares fundamentales para estabilizar su relación.Puedes ser tú misma. Si estás cómoda con quien eres con tu pareja, hay una relación de confianza y sincera, no hay necesidad de impresionarlo, incluso si no estás arreglada, recién levantada o enferma, lo que indica que tu relación va hacia un buen camino.