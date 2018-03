Cocina con amor

Lee también

Mañana es 14 de febrero, Día de San Valentín, también conocido como el Día del Amor, y qué mejor forma de celebrarlo que con un rico banquete.Este año puedes probar algo diferente y sorprender a tu pareja con una cena muy especial preparada en casa, con mucho amor y creatividad.Puedes iniciar con unos pequeños bocadillos para entretener el estómago mientras se sirve el resto de platos, que para que sea un menú completo tiene que estar integrado por ensalada, arroz y plato fuerte.No olvides incluir en este banquete las bebidas especiales para enamorar el paladar, así como servir en esta ocasión los más dulces y románticos postres.Brochetas de camarones12 camarones frescos12 tomates cherry6 champiñonesJugo de un limón1 diente de ajo picadoAceite de olivaPimienta y salPinchos para brochetas de metal o de maderaVierte el ajo en el jugo de limón, que debe estar en un depósito. Pela los camarones, menos la parte de la cola, esa se deja sin pelar, y los viertes en el jugo de limón, déjalos 15 minutos macerando. Prepara las brochetas insertando los tomatitos, champiñones y camarones, luego ásalos a la plancha, esta previamente rociada con unas gotitas de aceite de oliva, cuando los camarones estén en la plancha báñalos con jugo de limón y ajo. Espolvoréales sal y pimienta por encima y en cuanto los camarones cambien de color, retíralos del fuego y sírvelos inmediatamente y también sirve lo que te sobró del jugo de limón y ajo. (No olvides de poner un rato a remojo en agua fría los palitos de brochetas si vas a utilizarlo de madera. Así evitarás que se quemen en la plancha).Ensalada de espinaca y fresasHojas de espinaca bien frescaFresasMangoCebolla rojaQueso azul o gorgonzolaAceite de oliva extra virgenVinagre de manzanaMostaza en grano (opcional)SalMezcla aceite, vinagre, una cucharadita de mostaza y sal. Emulsiona con un tenedor, luego mezcla las hojas de espinacas con este aliño, que se queden pringaditas las hojas de espinacas, pero no en exceso y las pones en la ensaladera. Lava las fresas, córtales la parte verde y pártelas por la mitad. Pela el mango y córtalo en daditos. Corta la cebolla en juliana y agrega estos últimos ingredientes a la ensaladera. Vierte trocitos de queso por toda la ensalada y termina espolvoreando semillas tostadas y picadas.Arroz blanco con vegetalesArrozPetit poisZanahoriaGranos de maízCebolla blancaSal, aceite y aguaPimientos de coloresPica los vegetales, calienta una cacerola y agrega aceite, sofríe los vegetales y agregar sal al gusto. Luego agregar agua y dejar hervir, añade el arroz, déjalo cocinar hasta que se consuma el líquido, remueve y tapa la cacerola para que se termine de cocinar el arroz. No dejarlo quemar.