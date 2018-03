¿Cómo detectar un trastorno bipolar?

Lee también

L as personas que sufren trastorno bipolar pasan de estar muy felices y eufóricas a estar en fases tristes y deprimidas. La Organización Mundial de la Salud destaca que es una de las principales causas de discapacidad, siendo más prevalente que enfermedades como el sida o la esclerosis múltiple. Para tratar esta patología, ha pasado por El Bisturí el psiquiatra Jerónimo Saiz, jefe del servicio de psiquiatría del Hospital Ramón y Cajal y patrono de la Fundación Española de Psiquiatría y Salud Mental.El doctor Saiz señala que si una persona que sufre un trastorno bipolar no tiene tratamiento, sus fases se pueden prolongar en el tiempo.La duración de las fases es variable, la media sería de cuatro a seis meses si no se recibe ningún tratamiento, hay veces incluso que se puede cronificar la sintomatología, y la depresión, por ejemplo, se puede prolongar.Se trata de personas que salen de la realidad y empiezan a vivir en un mundo en el que se sienten omnipotentes, capaces de todo, con gran genialidad, y esto hace que tengan mucha desinhibición y que estén muy activas. Tienen impulsividad y cometen errores.La enfermedad puede aparecer desde la infancia pero su pico más grande es desde los 15 hasta los 35 años.El experto señala que esta enfermedad “tiene un gran componente genético”. En los pacientes de trastorno bipolar más típicos se encuentra que tienen hasta un 50 % de antecedentes. El riesgo para el hijo de un paciente con trastorno bipolar está “en torno de un 25 % cuando uno de los progenitores es el afectado”.Otras causas son las circunstancias ambientales. Muchos factores adversos, como pueden ser el maltrato infantil, el consumo de drogas o incluso la desorganización de la vida, pueden conducir a la aparición de un trastorno bipolar.Desde el punto de vista médico, hay muchas dificultades en el diagnóstico y pasan muchos años desde que aparecen los síntomas hasta que se da con el diagnóstico exacto.“Lamentablemente transcurre mucho tiempo, hasta 10 años más o menos. Esto ocurre porque cuando solo aparece la depresión, no se diagnostica trastorno bipolar y algunas veces la manía no es muy patente. Es lo que llamamos hipomanía. Esto no es bien identificado por el que lo sufre ni por su ambiente”, detalla Jerónimo Saiz.No existe ningún marcador fiable ni ninguna exploración que permita “afirmar o descartar que una persona sufre un trastorno determinado”.Existen numerosos estigmas y, según el doctor Saiz, esto “dificulta la reinserción y rehabilitación de los enfermos”. Tenemos el prejuicio de creer que una persona que tiene un trastorno mental no es una persona fiable, y no es así. “Se calcula que una de cada tres personas en el mundo padece, ha padecido o padecerá algún trastorno mental. Tenemos armas para combatirlo”, asegura Saiz.