¿Cómo le explico a mi hijo lo que pasa con El Gordo Max?

En la actualidad han surgido muchos casos en los que figuras públicas que son admiradas por los menores de edad se han visto involucradas en un tema tan delicado como el abuso sexual. Ese el caso de Alejandro Maximiliano González, conocido como "Gordo Max", quien ha sido vinculado a una red de prostitución de menores.Los padres deben logran entender que así como hablan de otros temas con sus hijos también es importante que puedan mostrarse receptivos cuando se trata de algún tema delicado, más si estos les preguntan al respecto.La psicóloga Cindy Chafoya señala la forma de cómo explicar este tipo de situaciones a los menores edad. "La manera más indicada de cómo podemos explicar a nuestros menores, si el abusador es un ser admirado, es aclarándole de manera calmada, sin sobresaltos, que todas las personas, aunque aparentemente sean dulces, simpáticas y agradables al relacionarse con los demás, tienen intenciones diferentes, unas son buenas, según nuestra percepción, y otras malas, según los valores y moralidad de crianza”, dice.La psicóloga máster en programación neurolingüística agrega que no hay que caer en la mentira al momento de explicar, “ya que los niños y adolescentes son más inteligentes de lo que pensamos y tenemos que hablarles con la verdad, para de esta forma inculcarles la sinceridad y transparencia como forma de vida".Claro está que no se trata de exponer los niños a contenidos que aún no están listos para entender o no han mostrado la curiosidad. Se trata de que el niño perciba el interés de sus padres por educarle de la mejor manera y ayudarle a evitar experiencias peligrosas.También es importante que, antes de responder la inquietud, los padres pueden preguntar a los menores cuál es la idea que tienen sobre ese tema, qué han escuchado, con quién más lo han conversado y si han visto algo, cuidando el tono y gesto que utilicen al preguntar, para que puedan así aclarar cualquier información errada que el niño o la niña esté manejando.