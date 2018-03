Cómo prosperar en una alimentación saludable

Lee también

Cuando inicias una dieta sueles estar motivada, pero esta emoción recae rápidamente, comienzas a romperla, a desanimarte y a cometer muchos errores en la alimentación.Para corregir los errores que suelen cometerse cuando inicias una dieta, la actitud y la perseverancia serán pilares importantes que te ayudarán a continuar. Sin embargo, realizar la dieta adecuada y del modo correcto será indispensable.Para ello lo mejor es acudir a un especialista; no obstante, Eme te recomienda algunos consejos para que tengas éxito al establecer una dieta.Principalmente debes saber que contar con una dieta que te permita bajar de peso no significa que estés obteniendo todos los nutrientes necesarios.ACTITUD POSITIVA, RESPONSABILIDAD Y COMPROMISODebes comenzar por reconocer la sensación de saciedad. Tu cuerpo sabe cuándo ha obtenido la cantidad necesaria de alimentos para su funcionamiento.Ya sea por salud, bienestar o porque deseas perder unos kilos de más, no debes considerar a las dietas como algo milagroso. No verás resultados en seguida. Lo más importante de ellas es tener una alimentación adecuada, así que ten paciencia. Tampoco debe considerarlas un castigo.Sé consciente y no comiences a hacer dietas extrañas o arriesgadas que pongan en riesgo tu salud.Establece un horario de comidas. Comer entre horas puede ser muy perjudicial. Por ejemplo, desayunar a la 8, almorzar a las 12, una merienda a las 3 y cenar a las 7. Debes plantearte cumplir con horarios y buscar el asesoramiento de un especialista.Disfruta de tus alimentos. Esto, aunque parezca un invento, ayuda a asimilarlos de mejor manera, pues estás aceptando con gozo lo que comes. Además, cuando comas es importante que te concentres en ello.Para que una dieta funcione debe ser equilibrada, variada y contener todos los nutrientes necesarios para que la persona se mantenga sana.