Conviértete en toda una “influencer” de belleza. Solo necesitarás saber esto...

La mayoría de mujeres queremos lucir siempre hermosas, saber qué ropa nos queda mejor, el peinado o maquillaje que nos va bien con nuestra piel o tipo de rostro; algunas pasan muy pendientes de los videotutoriales de belleza, otras de los más recientes tips que revistas especializadas publican y algunas pasan llenando sus tableros de Pinterest. Pero, qué pasa cuando quieres materializar ese look anhelado y nadie te lo deja como lo deseas: ¡frustración total!Para que no vuelvas a pasar una mala experiencia y que logres la apariencia deseada, ha llegado el momento de que tomes cartas en el asunto. ¡Así como lo lees! Nada impide que tú misma comiences a adentrarte un poco más en el mundo de la belleza que tanto te apasiona.Si eres de las que te gusta arriesgarte, compartir tus conocimientos o quieres convertirte en una “beauty vlogger”, qué mejor que iniciar una carrera técnica o un curso en estilismo, para que no dudes en los resultados es conveniente que te inscribas en una academia de prestigio y con muchos años que la respalden. Una excelente opción es la Escuela Técnica de Cosmetología, ya que cuenta con 35 años formando a profesionales de la belleza.Elsa de Magaña es la directora y fundadora de Escuela Técnica de Cosmetología, centro de estudios que cuenta con 35 años formando profesionales en la rama de la belleza.Si no posees conocimiento alguno, ¡no te preocupes! Podrás inscribirte a un curso de nivel elemental con duración de seis meses (de lunes a viernes) o de un año (sábados). Si lo de que deseas es optar por cursos de menor duración y especializarte en ramas de la belleza como: piel, uñas acrílicas o spa... ¡también lo puedes hacer!En la actualidad, las inscripciones se encuentran abiertas para todos los niveles (técnico en estilismo, cursos exprés y cursos especiales). Los horarios son accesibles, ya que es posible estudiar de lunes a viernes durante la mañana de 8 a.m. a 11:30 a.m. o por la tarde de y 2 a 5 p.m. o también de forma sabatina desde las 8 a.m. a 12 p.m.El Centro Profesional de Spa cuenta con los más modernos aparatos para brindar el óptimo cuidado a la piel del cuerpo y el rostro, asimismo relajar el organismo en su moderno jacuzzi.Las instalaciones de la Escuela Técnica de Cosmetología son amplias, poseen un auditorio, salones de clase espaciosos y cuentan con el Centro Profesional de Spa, que posee aparatos para el cuidado de la piel del más alto nivel.El personal profesional no se queda atrás, ya que brinda enseñanza de vanguardia. Cada sección cuenta con dos profesores que asisten a los alumnos en cada una de sus consultas.Los cursos en todos los niveles iniciarán en febrero próximo, por lo que es buen momento para adentrarte en el mundo de la estética que tanto te apasiona.¡Aún estás a tiempo de inscribirte! Los cursos de seis meses (lunes a viernes) iniciarán el 1 de febrero; los de un año (sábados) el 4 de febrero; los especializados comienzan el 6 de febrero; el técnico en estilismo el día 7 de febrero; el curso de piel y el de estilismo (sábados) el 11 de febrero.Para obtener mayor información sobre costos e inscripción puedes llamar a los teléfonos 2275-3312 y 2260-2689; presentarte a la escuela ubicada en urbanización San Ernesto, pasaje San Carlos #161, San Salvador (al oriente de Scotiabank Los Héroes); enviar un correo electrónico a [email protected] o contactarte desde Facebook: Escuela Técnica de Cosmetología.