Conviértete en una experta en maquillaje con MAC Technique

Lee también

Aprender a maquillarte para explotar aún más tu belleza natural es una de los objetivos primordiales de esta aplicación de la reconocida firma de maquillaje. Con MAC Technique podrás aprender desde lo más básico del maquillaje hasta lo más extremo del glam chic, todo en un mismo lugar y desde tu casa.MAC Technique ofrece una gama más amplia de talleres y seminarios con 13 enfoques técnicos proporcionados tanto a los nuevos amantes del maquillaje como a los artistas experimentados, cada taller ofrece un ambiente íntimo para que los participantes interactúen directamente con los artistas de MAC para recibir consejos y trucos de maquillaje, de hecho, la semana anterior se desarrolló en nuestro país uno de ellos en la sucursal Galerías, con la colección que entró este de marzo: MAC Makeup Art Cosmetics.La aplicación permite a los asistentes recrear perfectamente los looks y perfeccionar sus habilidades de maquillaje en casa, puedes crear notas y archivos personalizados, con notas, fotos y videos.Según explicó Gabriela Huezo, PR Manager de la firma en nuestro país, el MAC Technique workshop cuesta $90, pero es 100% reembolsable en producto. "El Taller es práctico y en grupos menores, a diferencia de antes que las clases eran seminario y eran grupos mucho más grandes. Esto nos permite mayor intimidad y personalización de las técnicas que pueden aprender de nuestros makeup artists", aseguró.Todas las tiendas MAC están dedicadas al arte del maquillaje, ofreciendo servicios de maquillaje gratuitos o reembolsables en productos con cita previa. "Nuestros talentosos artistas celebran tu individualidad personalizando cada servicio, color, look y productos", aseveró Huezo.Ahora bien, la MAC Technique App cuenta con:1. ENCUENTRA: Explora los 13 enfoques de técnica y localiza la clase MAC Technique más cercana para solicitar una clase cerca de ti.2. AGENDA: Una vez que hayas reservado tu clase, se te enviará un face chart con consejos y trucos interactivos, junto con un esquema del taller.3. APRENDE: Durante la clase, utiliza la app para tomar fotos de cada paso, agrega notas y tips y enlista productos como favoritos.4. COMPARTE: Consulta tus notas guardadas y tu lista de productos para recrear nuevos looks en casa. Los looks pueden compartirse en todas las plataformas sociales principalesCada uno de estos talleres y seminarios ofrece una increíble oportunidad para aprender de y trabajar directamente con un maquillador MAC y así afinar tus destrezas con las brochas y pinceles.