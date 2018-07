Cuatro recetas para disfrutar la coliflor

Al vapor, gratinada, en guisos, rebosada, en curtidos o escabeche, en sopas y cremas, son algunas de las opciones culinarias que ofrece la coliflor.

Esta hortaliza que es muy versátil se puede disfrutar cualquier día, ya que se cosecha durante todo el año y su precio es muy accesible a cualquier bolsillo. La coliflor también puede mezclarse con muchas otras hortalizas y va muy bien con lácteos, especias, hierbas aromáticas, aceite de oliva, vinagre, también va perfecta rebosada con huevo y harina.

A la hora de cocinarla ya sea al vapor, rehogada o como ingrediente de un guiso, lo indicado es no tenerla demasiado tiempo refrigerada y no lavarla para conservarla, esto último se debe hacer hasta el momento en que se vaya a utilizar, ya que no es fácil secarla y el agua la daña fácilmente. Los expertos en cocina recomiendan, que si se va cocinar al vapor o hervida, se le agregue al agua de su cocción unas gotas de jugo de limón o un chorrito de leche líquida, para evitar que despida olor un poco desagradable para muchos. A continuación cinco recetas en las que la protagonista de estas es la coliflor, para que las prepares cuando el tiempo te lo permita y las disfrutes calientes, recién salidas del fuego.

Coliflor al curry

Ingredientes:

1 coliflor

1 pimiento rojo

1 zanahoria

1 hoja de laurel

1 cucharadita de harina

1 cucharadita de curry en polvo

Aceite de oliva extra virgen

Sal al gusto

1/2 taza de crema

1/3 taza de leche

Preparación:

Cocinar en agua y sal y al vapor la coliflor cortada en ramitos, debe quedar al dente y reservarla en un depósito para que escurra bien el líquido. En una sartén poner a calentar el aceite y agregar las verduras limpias y bien picadas, tienen que cocinarse lentamente. Cuando estén listas añadir la harina, dejar que dore un poco y luego agregar la leche y el curry mezclados. Cuando la salsa espese añadir la crema o leche evaporada. Añadir sal, dejar que dé un buen hervor y se reduzca un poco la salsa y servimos la coliflor en arbolitos, bañada con la salsa. Si quieres una textura más fina puedes pasar la salsa por la batidora y aligerar con un poco más leche o incluso con agua. Si quieres un plato más completo, puedes acompañar con huevos duros cortados en mitades y finaliza decorando con unas hierbas frescas picadas (cebollino, perejil o cilantro).

Crema de coliflor

Ingredientes:

1 coliflor grande

1 papa grande

1 cebolla grande

100 gramos de queso mozzarella cortado en trozos pequeños

1 taza de leche

1 taza de caldo de pollo o de verduras

1 cucharada de mantequilla

Sal y pimienta blanca

1/4 taza de agua

Preparación:

Picar la cebolla y rehogarla en mantequilla caliente a fuego suave unos 10 minutos. Mientras la cebolla se pocha, separar el tronco de los ramitos de la coliflor, y picarlo en trozos pequeños. Pelar y picar la papa en dados no muy grandes. Añadir la leche y el caldo en una ollita. Llevar a ebullición, agregar papa y el tallo picado de la coliflor, bajar el fuego y dejar que hierva suave unos 10 minutos. Incorporar los ramitos de la coliflor y cocer 10 minutos más o hasta que la papa esté blanda, agregar el agua. Triturar o licuar hasta que quede una crema fina, llevarla al fuego agregar el queso y remover hasta que se funda del todo. Si ha quedado muy espesa, ajustar con un poco más de caldo y mezclar bien. Servirla decorada con tallo de cebollín picado.

Quiché

Ingredientes para el relleno:

1 1/2 libra de coliflor

3 o 4 huevos

1 taza de crema

100 gramos de queso emmental rallado

1 pizca de nuez moscada

Sal y pimienta negra molida

Ingredientes para la masa quebrada:

150 gramos de harina

75 gramos de mantequilla

1 huevo

Sal y pimienta negra molida

Para decorar: perejil fresco picado

Preparación:

Preparar la masa quebrada: mezclar la harina con la mantequilla hasta obtener una consistencia arenosa. Salpimentar al gusto e incorporar el huevo. Amasar hasta integrar los ingredientes. Si fuera necesario, añadir una cucharada de agua o leche, refrigerarla durante 20 minutos envuelta en film plástico. Separar los ramilletes de coliflor y lavarlos muy bien. Cortar los ramilletes grandes en 2 o 4 trozos, luego cocinarlos al vapor durante 10 minutos. Reservar. Precalentar el horno a 250 grados. Estirar la masa quebrada y forrar con ella un molde o pyrex. Cortar el exceso de los bordes y hacer agujeros en la base con un tenedor. Cubrir con el papel film. Hornear 15 minutos. Mientras tanto, mezclar los huevos con la crema y salpimentar. Añadir la nuez moscada, el queso y la coliflor cocida. Sacar la masa quebrada del horno y retirar el papel de hornear. Rellenar con la mezcla de huevos y coliflor. Volver a hornear media hora. Para comprobar si está cocida, pinchar en el centro con un cuchillo y si sale limpio es que ya está. Sacar del horno y dejar reposar unos 10 minutos. Para servir, espolvorear si se desea con un poco de perejil muy picado para que quede vistoso.

Ensalada fresca

Ingredientes:

Jamón serrano

Coliflor

Arúgula

Tomate de cocina

Chile morrón: verde, rojo y amarillo

Papas

Aceite de oliva extra virgen

Pimienta

Preparación:

La cantidad de ingredientes queda al gusto del que prepare la ensalada. Cortar en lascas el jamón serrano. La coliflor lavarla y cortar los ramitos, cocinarla al dente en agua con sal y leche para retirarle el olor fuerte y reservar ya cocinada.

Cocinar las papas, procurando que no queden tan suaves, luego pelarlas y cortarlas en julianas, reservar. Los tomates cortarlos en julianas y también los chiles morrones, reservar. En una ensaladera colocar todos los ingredientes y mezclarlos suavemente. Servir la ensalada y que cada comensal la aderece con aceite y pimienta, y sal si es del agrado.