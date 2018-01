Cuida tus ollas y sartenes de teflón

Estos utensilios de cocina deben recibir un cuido especial tanto a la hora de cocinar en ellos como al lavarlos.

A continuación algunos trucos para su cuido.

Retira todos los alimentos pegados o quemados de la olla o la sartén, enjuagándolas con agua caliente y retirando los restos de alimentos con una espátula de teflón o de hule, muy suavemente para no rayar la superficie. Luego pon a hervir agua y deposítala en la olla o cacerola, para luego ponerlas a fuego suave nuevamente. Esto ayudará a desprender la suciedad que hubiera quedado suelta o pegada. Hierve de dos a tres minutos, deja enfriar y límpiala con una esponja suave.

También se puede exprimir uno o dos limones sobre la sartén u olla, asegurándote de que el jugo cubra toda la quemadura. Deja reposar toda la noche, y luego enjuaga con agua caliente y una esponja suave, para eliminar los residuos sueltos.

Si los trucos anteriores no funcionan, pueden lavarlos con jabón líquido para trastos. Pon a hervir agua con unas gotas de este jabón, mézclalos sin batir, para no formar espuma, y déjalos hervir dos o tres minutos. Deja entibiar y enjuaga los utensilios, usando una esponja suave para retirar la suciedad adherida sin rayar. Si esto no hubiese sido definitivo con la quemadura, repite el procedimiento, esta vez hirviendo agua con un poco de lejía.