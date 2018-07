De la cocina típica mexicana

La gastronomía de México cuenta con una gran diversidad de platos típicos conocidos popularmente con el nombre de “antojitos mexicanos“, en los que se utilizan ingredientes básicos y representativos de la cocina mexicana, como son el maíz, el cilantro, el chile rojos, verdes y amarillos; además, cebolla, ajo, frijol, nopal y tomate, también se incluye la carne de cerdo, de res y de pollo.

La cocina mexicana, donde destacan los tacos, enchiladas, tortas, chili con carne, fajitas, entre otros, sin duda algunos de los platos más emblemáticos de esta gastronomía, también se caracteriza por sus salsas, ya sea picantes o con otros ingredientes más suaves como el aguacate, que sirven de acompañamiento para los platos tradicionales preparados a base de especies.

Además, los colores de sus ingredientes hacen de esta gastronomía una delicia irresistible.

Hoy presentamos una pequeña muestra de los platos típicos mexicanos para que los preparen en casa.

Tostadas de cebiche

Ingredientes:

500 gramos de filete de pescado

Jugo de ocho limones sin semilla

1 tomate picado

1 cebolla picada

3 zanahorias peladas y picadas

3 chiles serranos verdes (o al gusto)

1/2 manojo de cilantro desinfectado y picado

1 aguacate pelado y rebanado

Tostadas de masa de maíz

Sal y pimienta al gusto

Preparación:

Colocar el filete de pescado en un recipiente de vidrio y agregar el jugo de limón. Cubrirlo y refrigerar durante dos horas, luego retirar el pescado del jugo y desmenuzar. Desechar el jugo de limón. En un depósito de vidrio mezclar el pescado desmenuzado con el tomate, cebolla, zanahoria, chile y cilantro. Cubrirlo y refrigerarlo durante 30 minutos más para que los sabores se integren. Cuando esté el pescado en la refrigeradora, preparar unas tortillas pequeñas y gruesas de masa de maíz y freírlas, luego dejar que se enfríen para servir sobre ellas el cebiche de pescado y terminar agregando rebanadas de aguacate.

Chili con carne

Ingredientes:

1/2 libra de carne de res magra y finamente picada

1 lata de 400 gramos de frijoles rojos

1 lata de tomate de 400 gramos

1 cebolla mediana

2 dientes de ajo

1/2 pimiento

1 ají

1 tallo de cebollín

Cilantro fresco

1 cucharada de mantequilla

Aceite de oliva

1 cucharadita de comino en polvo

1 cucharadita de orégano en polvo

1 cucharadita de paprika un polvo

1 cucharada de salsa inglesa

1 cucharadita de pimienta de cayena

Sal y pimienta negra al gusto

Preparación:

Picar la cebolla, ajo, ají y pimiento. Picar la parte blanca del cebollín. Triturar los tomates con un tenedor hasta obtener un puré, dejando algunos trozos de tamaños pequeños. Calienta una olla, agrega aceite de oliva y mantequilla y sofríe ajo, cebolla, pimiento, ají y la parte blanca del cebollín. Luego agrega la carne picada.

Revuelve y comienza a incorporar el comino, orégano, paprika, salsa inglesa, pimienta de cayena, sal y pimienta negra. Deja que se cocine durante cinco minutos y agrega los tomates triturados. Baja el fuego y cocina 15 minutos más. Si se seca mucho el líquido, agrega un poco de agua, comprueba si no le falta sal y corrige de ser necesario. Pasados los 15 minutos agrega los frijoles de la lata (no uses el líquido, escúrrelo), mezcla bien, agrega la parte verde del tallo de cebollín picado y deja cocinar tapado por cinco minutos.

Apaga el fuego y al momento de servir agrega cilantro picado. Puedes acompañar este chili con queso cheddar y nachos.

Enchiladas rojas

Ingredientes:

500 gramos de tomates

1/4 de pieza de cebolla

1 diente de ajo

3 chiles de árbol

1/2 taza de agua

12 tortillas de maíz fritas

Pimienta y sal al gusto

1 rama de cilantro fresco lavado y desinfectado

1 libra de pechuga de pollo cocida y deshebrada

5 hojas de lechuga fileteada

Crema ácida

200 gramos de queso fresco

Preparación:

Licúa el tomate, cebolla, ajo, chiles y el agua hasta obtener una consistencia líquida. Cuela la salsa, fríela en una sartén y sazona con sal y pimienta. Remoja las tortillas en la salsa, luego agrégales a cada tortilla pollo, enróllalas y salsea. Sírvelas decoradas con lechuga, crema ácida y queso.