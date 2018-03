Delicias con tradición

Lee también

Las tradiciones religiosas condicionan también la comida, y es por esto que durante los viernes de Cuaresma y el viernes de la semana mayor está la costumbre o tradición de no comer carne. En estos días, el pescado y los mariscos son los ingredientes protagonistas de la temporada.Con el pescado, atún, bacalao y salmón, y algunos mariscos, se puede elaborar platos fuertes o principales, los que van perfecto acompañados de vegetales o ensalada, y también con arroz.Además, se pueden preparar sopas o cremas, cocteles o cebiches, que resultan ser ideales como aperitivos.La receta más popular del Viernes Santo es la torta de pescado envuelta en huevo o masa. A esta se suma el bacalao.Para que disfrutes una deliciosa temporada, hoy te proponemos estas recetas, para que las incluyas en tu menú.1 dorado o pescado de tu preferenciaAgua1 zucchini1 tomate1 cebolla1 limónAceite de olivaSalHierbas aromáticas (tomillo, mejorana, estragón, romero, laurel, orégano y albahaca)Limpia y lava el pescado, luego salpiméntalo y frótalo con la mezcla de todas las hierbas aromáticas, que tienen que estar picadas. En una vaporera, pon un poco de agua. Si no cuentas con este implemento, lo puedes hacer a baño María. En el cestillo para hacer al vapor pon una cama de cebolla en juliana, los calabacines en rodajas, el tomate también en rodajas y por último coloca el pescado con unas rodajas de limón encima y un chorrito de aceite de oliva. Cierra la olla y pasados unos minutos, cuando veas que el pescado queda jugoso, retíralo de la vaporera o baño María. Sírvelo decorado a tu gusto y acompañado de arroz y ensalada fresca.1 1/2 libra de bacalao300 gramos de guisantes2 latitas de pimientos morronesHarina, la necesariaTomates fritos, hecho en casaOrégano al gustoAceite de oliva extra virgenAceite para freírLa noche anterior a cocinar el bacalao, pártelo en trozos y colócalos en un depósito con agua, lávalos para retirarles la sal, después colócalos en otro depósito con agua al tiempo, y repite este proceso tres o cuatro veces. Al día siguiente, retírale el agua, enjuágalos y escúrrelos bien. Sécalos y enharínalos, fríelos en aceite caliente a dejarlo un poco dorados, y ya todos fritos colócalos en una sartén con la piel hacia abajo y añade el tomate, para que se vuelva jugoso. En otra cacerola cocina los guisantes y añádelos al bacalao. También agrega los pimientos en tiras y se pone en el fuego y agrega aceite de oliva. Déjalos cocinar 8 minutos y sírvelos calientes.4 lomos de salmón de 200 gramos200 gramos de arroz1 cebolla100 gramos de guisantes50 gramos de zanahoria50 gramos de maíz dulce1 cucharada de miel1/2 taza de vino blanco1 cucharada de mostaza en granoAceite de oliva y salPon a hervir el arroz en abundante agua con sal. Cuando esté al dente, escúrrele el agua y resérvalo extendido. Los guisantes y zanahoria cocínalos al vapor en ollas separadas durante 5 minutos, procurando que no se cuezan demasiado. Corta la cebolleta en juliana y saltéala junto con la zanahoria troceada, los guisantes y el maíz, en una sartén caliente con unas gotas de aceite de oliva. Añade el arroz y continúa salteando. Sazona el salmón y embadúrnalo con una mezcla elaborada con la mostaza, el vino blanco y la miel, y hornéalo durante 10 minutos a 200 grados. En un plato coloca el salteado de arroz, luego lomo de salmón encima y salsea con los jugos que han quedado en la bandeja donde horneaste el salmón.