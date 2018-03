Descubre cómo eliminar los malos olores de las tuberías de la cocina

Lee también

A pesar de que los métodos de limpieza contribuyen a neutralizarlos, es difícil eliminar por completo ese aroma a cañería que suele ser más fuerte en determinadas horas del día. Muchas personas tratan de disimularlos con ambientadores y productos comerciales, ya que parece la forma más efectiva de reducirlos.No obstante, dado que no ataca el problema desde su origen, su efecto no es duradero y los malos olores no tardan en regresar y algunas veces más fuertes.Además, sus compuestos químicos son agresivos con el medio ambiente y, de hecho, pueden afectar la salud respiratoria.Pero por fortuna, existen algunos ingredientes de bajo costo y que tal véz puedas tener en casa, que sirven para acabar con este problema sin provocar reacciones indeseadas o tóxicas.Para ayudarte con este problema si es que lo estas sufriendo, a continuación te presentamos algunos ingredientes natural para que hagas uso de ellos y descanses de los malos olores en tu cocina y el reto de tu casa.El uso delíquido es uno de los métodos más sencillos para eliminar los olores fuertes que provienen de los desagües.Este preparado afloja los restos de aceites y alimentos, los cuales suelen ser la causa principal del olor fétido. Mezcla dos litros de agua caliente y doscucharadas de jabón líquido y vierte la mezcla sobre el fregadero. Déjalo reposar como mínimo dos horas antes de volver a utilizarlo para las tareas cotidianas.Repítelo por lo menos tres veces a la semana para evitar obstrucciones.Las propiedades antibacterianas y antifúngicas delse unen con el aroma de las cáscaras de limón para reducir esos molestos olores que despiden los desagües.Prepara una mezcla con media taza de vinagre blanco con la cáscara de un limón bien picada, luego congélala y espera a que se solidifiquen. Cuando estén listos, tritúralos y viértelos sobre el desagüe. Si lo consideras necesario, agrégales un litro de agua caliente.Repite su uso todos los días para mantener alejado el mal olor.La combinación deda como resultado un producto antiséptico ideal para acabar con los olores fuertes.Es un método capaz de eliminar las obstrucciones de las tuberías, a la vez que disminuye el crecimiento del moho y las bacterias.Vierte una taza de bicarbonato de sodio sobre el desagüe seco y déjalo reposar durante 10 minutos. Pasado el tiempo aconsejado, agrega una taza de vinagre blanco para obtener un efecto efervescente.Espera otros 15 minutos y finaliza vertiendo dos litros de agua caliente.Repítelo por lo menos una vez a la semana para garantizar la limpieza de las tuberías.Aunque se acostumbra a limitar el uso de laen la cocina, lo cierto es que es un producto bastante útil en lo que tiene que ver con la limpieza. Sus compuestos antisépticos ayudan a controlar el crecimiento de varios tipos de microorganismos y, a su vez, favorecen la eliminación de los olores fuertes. Para este fin utiliza media taza de sal gruesa, una de jugo de limón y un litro de agua hirviendo, luego vierte la sal y el jugo de limón sobre el drenaje. Déjalo actuar de 15 a 20 minutos y finaliza añadiendo el litro de agua hirviendo.Un preparado contambién puede resultar útil contra el mal olor y las obstrucciones de las tuberías. Mezcla ambos ingredientes y viértelo en el interior de la cañería.Déjalo actuar toda la noche y enjuaga con agua hirviendo a la mañana siguiente.Como podrás ver, con ingredientes caseros y económicos puedes acabar con los olores molestos de los desagües de tu cocina. Anímate a probar el método que más te llame la atención y comprueba que puedes obtener muy buenos resultados sin usar productos tóxicos.