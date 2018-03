Descubre los secretos que los vuelven locos

Sonríe

La sonrisa es capaz de conquistar a los hombres; con ella expresas tu alegría, buen humor y ánimo. Evita tener pensamientos negativos o estar enojada cuando te encuentres con tu pareja. Aunque no lo creas, cuando te sientes feliz irradias mucha energía positiva y eso también contribuye a un ambiente amoroso.



Tu rostro

Mientras más natural sea tu maquillaje es mucho más atractivo. Un poco de maquillaje –como base, corrector, rímel, rubor y lápiz labial– será perfecto. Cuida tu rostro. Usa mascarillas para hidratar tu piel. Los rayos solares, el paso de los años y el embarazo son algunas causas por las cuales la piel se daña.



Vístete femenina

No está mal usar pantalones o licras, pero a la mayoría de los hombres les encantan que las mujeres usen vestidos o faldas porque son muy femeninos y sexis. Deja lucir tus piernas y deja volar la imaginación de tu pareja. Las blusas con escotes son muy provocativas; solo recuerda usarlas en la ocasión adecuada.



Aroma

Oler siempre limpia e higiénica (recién bañada) es fundamental; aparte, debes procurar perfumarte. La combinación de ricas esencias llama la atención, seduce y atrapa la atención de los hombres, además de que aumenta la autoestima.

El cerebro, gracias al sistema límbico, asocia los aromas y las emociones, y despierta en la persona recuerdos y sentimientos como el amor, la ternura y el romanticismo.

Para que perdure el aroma por más tiempo usa estos trucos: hidrata tu piel con crema habitual antes de perfumarte, vierte un poco en tu ropa, elige fragancias con aromas fuertes, guarda tu perfume en un lugar fresco y nunca lo expongas al sol.







Cabello sano

Evita que tu cabello luzca seco, quebradizo y graso. Además, corta las puntas cada mes para cuidar su apariencia. Teñirse el cabello, exponerlo al sol, usar planchas o secadoras y peinarlo mientras está húmedo son algunas acciones que lo dañan. Si deseas cubrir algunas canas o cambiar de color de cabello, es recomendable usar productos para hidratarlo. No importa si decides tenerlo largo o corto: recuerda que a los hombres les encanta un cabello sedoso, hidratado, suave, brillante y peinado. Quizá no lo digan, pero lo perciben.

Ropa íntima

Algo que vuelve locos a todos los hombres es la ropa íntima. Si deseas estimular la imaginación de tu pareja, atrévete a vestir provocativa y sin pena para él. Siempre viste tu talla real para sentirte cómoda. Además, aunque debes arriesgarte un poco, no uses ropa con la cual no te sientas bien.



Accesorios

Portar collares, aretes, pulseras, anillos, cinturones y una bolsa que coincida con tu atuendo te harán lucir hermosa. A la mayoría de los hombres les encanta que la mujer luzca atractiva en cada detalle.



Tus manos y piernas

No descuides la apariencia de tus manos y no dejes de hidratarlas con cremas aromáticas. También cuida el aspecto de tus uñas. El primer contacto físico con un hombre será el tomarte de la mano. Por otra parte, procura siempre depilarte las piernas, axilas y rostro. Es fundamental para que tu cuerpo luzca suave y radiante.



Con estos consejos tu pareja se volverá loco por ti, no dejará de comerte con la mirada y harás que su imaginación vuele.

¿Sabes que la manera en cómo te vistes y maquillas todos los días influye mucho en tu estado de ánimo y personalidad? Es importante dedicar tiempo a la belleza, no solo para agradar a los hombres o para ser aceptada ante la sociedad, sino para tu salud emocional, asegura el sitio web Familias.com.En la etapa del noviazgo es fundamental que todas las mujeres se preocupen por su belleza para conquistar al hombre de sus sueños; sin embargo, en la vida matrimonial un error común que cometen algunas mujeres es descuidar su aspecto físico por tener la falsa creencia de que ya no tienen que enamorar a su pareja, puesto que viven juntos.Existen muchos trucos de belleza que, si los haces, notarás que lo volverás loco por ti.