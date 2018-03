Detecta problemas visuales en los niños

Lee también

Cuando la agudeza visual de tu hijo no está al 100 % se encuentra un tanto limitado a la hora de ver correctamente y queda de parte de los padres, familiares y maestros darse cuenta de si el niño no está viendo bien y por eso se pega mucho a los textos o a la computadora. Otro de los indicios de mala visión son:Adopta posturas extrañas con la cabeza para tratar de enfocar mejor.Falta de criterios al combinar colores, en especial al colorear o pintar.Mala postura al escribir.Los problemas visuales pueden ser por graduación o enfoque; entre ellos, hipermetropía, el astigmatismo y la miopía. Al no corregir estos problemas de visión a temprana edad pueden ocasionar agravar el problema y se puede provocar el denominado ojo vago y estrabismo.Ojo vago: Se produce cuando sin existir ninguna alteración en las estructuras del ojo se manifiesta una disminución de la agudeza visual debido a diferentes causas. Al realizar la evaluación médica se detecta cuando no se alcanza la agudeza visual ni con la mejor corrección óptica.Estrabismo: Es un defecto visual que consiste en la pérdida de paralelismo de los ojos, de modo que cada ojo mira en una dirección. Una de las consecuencias de esta patología es el ojo vago, pues el cerebro para no ver doble suprime la visión de uno de los ojos.Si notas alguno de los síntomas en tus hijos, acude al oftalmólogo, que te guiará en el tratamiento a seguir o si es necesario que los niños utilicen lentes correctivos o no.