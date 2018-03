Dile adiós a tus axilas oscuras. Hoy te diremos cómo lograrlo

Lee también

Aunque existen varios productos para blanquear las axilas y eliminar las manchas oscuras, no hace falta invertir grandes cantidades de dinero en esos costosos tratamientos. Una excelente alternativa para blanquear las axilas, sin que cueste mucho, es la aplicación de unos remedios caseros, que según el sitio mejorconsalud.com pueden dar excelentes resultados cuando se utilizan frecuentemente.A continuación te presentamos algunos de estos remedios naturales para que blanquees tus axilas, si es que las tienes manchadas o oscuras., es el primer paso para lograr unas axilas visiblemente más blancas y libres de manchas. Por sus contenidos de limón, es importante aplicarlo en horas de la noche, ya que si se expone al sol podría tener efectos contrarios. El limón tiene una acción blanqueadora muy poderosa, mientras que el azúcar ayuda a exfoliar naturalmente para eliminar las células muertas.Lo único que debes hacer es mezclar una cucharada de azúcar moreno en medio vaso de jugo de limón. Se aplica directamente en las axilas, se deja actuar 15 minutos y, por último, se enjuaga y se seca la piel.Con ingredientes naturales muy económicos puedes hacer tu propia crema blanqueadora casera para eliminar las manchas oscuras de las axilas. Para ello, mezcla en un recipiente una cucharada de miel, el jugo de un limón y dos cucharadas de avena en hojuelas. Forma una pasta con los ingredientes, aplícala directamente en las axilas y déjala actuar 10 minutos.También una forma más sencilla de aprovechar los efectos blanqueadores del limón es aplicarlo directamente en las axilas todas las noches antes de ir a dormir. El limón es un astringente que ayuda a limpiar profundamente la piel y estimula la eliminación de células muertas para obtener mejores resultados. Simplemente aplícate jugo de limón en las axilas limpias, déjalo actuar 30 minutos y enjuágalo antes de ir a dormir.Ely avena tiene un poderoso efecto blanqueador y exfoliante que ayuda a reducir las manchas negras en las axilas gracias a la eliminación de células muertas en la piel. Para ello, basta mezclar una cucharada de yogur natural con media cucharadita de avena en hojuelas. Frótala con suaves masajes circulares en las axilas y, para terminar, retírala con agua fría.El uso frecuente detambién puede ayudar a reducir notablemente las manchas oscuras en las axilas. Este aceite tiene un agradable aroma que neutraliza olores, además de tener vitamina E y otra propiedades hidratantes muy buenas para esta área del cuerpo.Un producto muy económico y eficaz para reducir la apariencia negra en las axilas es elEste producto natural reduce notablemente todo tipo de manchas, aunque se debe usar con precaución para no tener reaccione alérgicas. Lo recomendado es utilizar la de 10 volúmenes aunque, si no irrita la piel, se puede probar hasta 20 volúmenes. Simplemente se aplica en las axilas afectadas, se deja actuar máximo 10 minutos y se aclara con abundante agua fría.Si al aplicar uno o más de estos tratamientos naturales no lograr blanquear tus axilas, lo mejor es que visites a un especialista y te recomiendo lo más indicado.