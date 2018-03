Lee también

Tengo que comenzar diciendo que quizá en la mayoría de las personas que gustan llevar un estilo de vida fitness el fin de semana suele ser un tanto atípico de la normalidad de vida durante la semana, pues durante esta estamos concentrados en las actividades cotidianas de trabajo y familia, así como con los programas de entrenamiento que habitualmente realizamos. Pero llega el fin de semana y algo pasó que el lunes es un poco más difícil que arranquemos con el potencial al que estamos acostumbrados. Entonces ¿por qué sucede esto? 1. Menos actividad física y 2. Compensación glucogénica.MENOS ACTIVIDAD FÍSICAEl fin de semana nos toma por sorpresa sin la oportunidad de poder agendar alguna actividad física, o muchos lo esperan para poder tener su merecido descanso de todo el esfuerzo llevado a cabo de lunes a viernes. Durante la semana tenemos un gasto calórico habitual que nos ayuda a mantener estables nuestros niveles de peso y grasa corporal y simplemente el sábado y domingo irrumpimos con dicho gasto. Esto no significa que no sea merecido un descanso durante el fin de semana posteriormente como premio del esfuerzo hecho durante la semana; sin embargo, es recomendable mantenerse siempre en algún tipo de actividad física, pero esta debe ser diferente a la que siempre realizamos. Para aquellos que van al gimnasio es recomendable cambiar a otra actividad que sea más recreativa como surfear, correr, bicicletear o algún juego en equipo en donde podamos disfrutar con familia y amigos. Lo anterior hará que, a pesar de quizá también poder tener una ingesta calórica por mayor consumo de alimentos, nos mantendrá un poco más balanceados en cuanto a ingesta versus gasto.COMPENSACIÓN GLUCOGÉNICACuando usted lleva un sistema combinado de ejercicio y alimentación estratégica para estar en buena forma física, tener un peso adecuado y sus niveles de grasa optimizados; el cuerpo se mantiene en un estado de privación de glucógeno o de hidratos de carbono así como otros nutrientes. Cuando usted le da rienda suelta a sus antojos, el cuerpo aprovecha al máximo la entrada súbita de energía y reserva de forma que en un futuro no vaya a padecer un déficit. Es decir que la energía es guardada dentro de los músculos en forma de glucógeno, esa es la razón por la que usted aumenta de peso. Esta energía reservada estará lista para dos cosas: 1) utilizarse o 2) transformase en grasa subcutánea y peso graso. Si decididamente usted la utiliza en sus entrenamientos, entrará en un estado de estancamiento por algún tiempo, el cual dependerá de la ingesta que tan grande fue. Si no la utiliza, se convertirá por procesos bioquímicos en grasa corporal indeseable.Lo anterior puede evitarse si usted tiene más cuidado con la cantidad de alimentos que ingiere el fin de semana.¿Qué tanto usted debe someterse a las recomendaciones para estar en peso adecuado, niveles de grasa óptimos y con buena forma física? Depende qué tanto usted quiere mejorar y verse bien. Entre más usted se sale de sus recomendaciones, usted se aleja de sus objetivos; entre más usted se somete a sus recomendaciones, usted se acerca a sus objetivos y su problema dejará de ser problema y se sentirá orgulloso de sus logros físicos. De lo contrario su problema continuará siendo su problema y se complicará que usted logre sus objetivos.