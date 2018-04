En forma después de vacaciones con yogurt

Iniciar con energías y con actitud positiva, luego de unos días de descanso, dependerá de la disposición personal y el cumplimiento de los siguientes consejos brindados por expertos en el tema. “Si al volver de vacaciones hemos pasado por completo sedentarismo y comiendo de todo o si practicamos algún ejercicio y lo dejamos de lado, hoy es buen momento para iniciarlo y comenzar a alimentarnos sanamente”, explicó Mónica Méndez, nutricionista y jefe del Instituto de Nutrición YES (INYES).

1. Alimentarse adecuadamente. La correcta alimentación es el pilar fundamental para estar saludable y para mantener el peso ideal. El consumo de yogurt siempre aportará beneficios nutritivos para estar en forma. “Es importante saber que, para bajar de peso, el 70% corresponde a una buena alimentación y el 30% a la actividad física. Estos siempre deben ir combinados”, aclaró la nutricionista y jefe del Instituto de Nutrición YES (INYES).

2. Realizar ejercicios. Para reincorporarse a las actividades físicas, después de vacaciones, se recomienda “realizar 30 minutos de ejercicio, tres veces por semana. Empezamos con ejercicios aeróbicos o cardiovasculares que son de baja intensidad, poco a poco con un trote lento, por ejemplo. Un hábito se crea en 21 días, después de este periodo, todo será más fácil”, explicó Mónica Méndez.

3. Satisfacción en el entrenamiento. Es importante sentirse cómodo y satisfecho con la práctica de ejercicios físicos. “Si no nos gustan las pesas, no iniciemos con ellas la rutina, podríamos buscar un deporte que sea más atractivo con el fin de sentirse motivado”, comentó la nutricionista y jefe del Instituto de Nutrición YES (INYES).

4.Contactar a un nutricionista. Lo ideal es consultar a un profesional de nutrición que brinde recomendaciones respecto a una adecuada alimentación. Estos especialistas detallan una guía nutritiva para estar saludable.

5. Hidratarse constantemente. “Lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) es beber por lo menos de 1.5 a 2.5 litros de agua pura por día, para hidratar adecuadamente al cuerpo”, expresó Mónica Méndez.

Especialmente para estar “fit” y deportistas.

