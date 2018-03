Entrenar solo los fines de semana, también tiene beneficios

Entrenar solo los fines de semana

Entrenar de manera habitual

Lee también

Es importante tener en cuenta a la hora de iniciar un plan fitness que es la constancia a la hora de entrenar es la que te ayudará a conseguir las metas deseadas. No es que se trate de un capricho, sino de que el cuerpo tiene sus ritmos y no puedes sobrentrenarlo en una sola jornada para conseguir un objetivo deseado.Por ello debes de conocer las diferencias entre las personas que entrenan de manera regular y las que lo hacen de forma esporádica.Es cierto, y hay que tener en cuenta que no todas las personas buscan las mismas metas a la hora de entrenar. Muchas personas simplemente quieren mantenerse activos y en plena forma, mientras que otros lo que buscan es conseguir una masa muscular fuerte, tonificada y libre de grasa.Según el sitio web Vitónica es necesario que tengas presente que no es lo mismo entrenar todos los días que hacerlo únicamente los fines de semana, aunque un reciente estudio desvela que entrenar por lo menos de manera esporádica e intensa te ayudará a mejorar el estado general de tu salud.El cuerpo al fin y al cabo está formado por numerosos grupos musculares que necesitan su entrenamiento adecuado para progresar. Aumentar el tamaño de las fibras musculares no es cosa de un día. Por ello la constancia y el entrenamiento regular ayudarán a la hora de conseguir estos objetivos.Según este estudio llevado a cabo por el equipo de Gary O’Donovan, publicado en la revista JAMA, también hay que dar importancia y considerar los entrenamientos esporádicos o de fin de semana. En el caso de entrenar únicamente los fines de semana, debes ser consciente de que los resultados que vas a obtener no serán los mismos que los logrados por las personas que entrenan de manera habitual.Este estudio arroja que las personas que entrenan los fines de semana únicamente, también gozarán de una mejor salud que los que no hacen nada. Es cierto que los resultados a nivel muscular no serán los mismos, pero descenderá enormemente el riesgo de padecer una enfermedad cardiaca, además de mejorar enormemente la salud a nivel general.Trabajar los músculos de forma habitual te permitirá dedicar el tiempo y la intensidad necesaria a cada grupo muscular. De este modo realizarás entrenamientos más completos e intensos, evitando en la mayoría de los casos el sobrentrenamiento. Además, al dedicar cada jornada a un grupo o grupos musculares conseguirás un trabajo más completo y guardarás el correspondiente descanso después de cada jornada de entrenamiento, algo necesario a la hora de crecer. Además, esto deja claro que tu estado de salud será mejor. La duda está en la gente que practica deporte de manera menos habitual semanalmente.Es cierto que es mejor entrenar el fin de semana antes que nada, pero debes ser conscientes de ello y las metas que vas a plantear no deben ser tan elevadas como si entrenarás cada día. Para ello es mejor recurrir a actividades que te mantengan tonificada y en plena forma sin buscar una hipertrofia importante, ya que para conseguirlo el esfuerzo será excesivo a riesgo de hacerte daño en el intento.