¿Es mi hijo adicto a la tecnología?

La tecnología se creó para facilitar la vida de las personas; sin embargo, puede llegar a ser muy dañina e incluso crear adicción. Ese es uno de los problemas que enfrentan los padres de la actualidad con niños que, cada vez más, están rodeados de artefactos electrónicos.Así lo afirma la psicóloga Martha Suescún, directora de la fundación Libérate, que ayuda a padres de familia a tratar todo tipo de adicciones. La especialista dice que la dependencia a la tecnología puede llegar a desarrollar síntomas como cualquier otro vicio.Suescún advierte que un padre debe empezar a preocuparse sobre el abuso de herramientas tecnológicas por parte de menores de edad cuando se usan para todo y en todo lugar. Esa es la primera señal de advertencia.El caso puede tornarse en adicción y dependencia cuando, por ejemplo, los niños y jóvenes recurren a la tecnología como un escape de la realidad, se privan de hacer otras actividades, sacrifican las relaciones familiares y sociales y se ponen irritables cuando no pueden hacer uso de estas.Suescún dice que es importante saber que la adicción a la tecnología se divide en tres: al internet, al celular y a los videojuegos. Cada una, sin embargo, refleja tipos de comportamientos similares, como no saber manejar el tiempo; necesitar cada vez más de su uso; o ponerse ansioso, agresivo o depresivo si se le niega el acceso.Hay actitudes que delatan, según la psicóloga: usar la tecnología como un escape de la realidad; mentir; afectar sus relaciones sociales y familiares; sacrificar actividades académicas o laborales o incluso las básicas, como el aseo, el sueño y la alimentación.Si su hijo responde a la mayoría de estos puntos, es hora de tomar cartas en el asunto, afirma Suescún. De acuerdo con estudios realizados en España, la adicción a las nuevas tecnologías inicia a los siete años. Hay que aclarar que la dependencia a la tecnología se trata básicamente como cualquier otra adicción, con la diferencia de que esta no es tóxica.