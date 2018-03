¿Es posible conciliar el sueño en pocos minutos? Sí se puede y te diremos cómo lograrlo

Lee también

No poder conciliar el sueño, saber que el tiempo pasa y que cada vez falta menos para que suene el despertador, es algo que daña la salud de cualquier persona. Pero no solo se trata del tiempo de dormir, sino que la calidad es indispensable. Los hábitos de sueño importan tanto, que se han constituido ciencias para estudiarlos y mejorarlos, según el sitio mejorconsalud.com.Porque mereces dormir suficiente y dormir bien, no dejes de poner en práctica los consejos que a continuación te presentamos, para quedarte dormido o dormida, en menos tiempo de los que te imaginas.-Los especialistas han demostrado que leer antes de dormir ayuda a conciliar el sueño. Si la lectura de el libro en cuestión no te apasiona, mejor. No tienes que elegir un libro que detestes, basta con que te lleves a la cama alguna lectura que no te mate de emoción, para que no te quedes en vela hasta a terminarlo.-Dormirse también es asunto de disciplina:Tener una hora fija para irse a la cama favorece la producción cerebral de serotonina y melatonina, neurotransmisores esenciales para un buen sueño.-Existe un estudio que lo comprueba:hace que puedas dormir sin problemas, porque estos alimentos contienen magnesio, potasio y otros minerales que tu cuerpo agradecerá.-Se ha comprado que, cuando se trata de dormir, la temperatura del cuerpo tiene mucho que ver.ayuda a que de sueño más pronto.es familiarizar la mente con hábitos positivos, deshacerse del "ruido", de esos pensamientos que rondan la cabeza e impiden dormir plácidamente.-Además, los psicólogos han descubierto que, a nivel inconsciente,tiene efectos "adormilantes" para el cerebro, pues recuerda la etapa de la lactancia y la seguridad asociada a ella. Por otra parte, tomar un poco de leche antes de dormir es más sano y natural que meterse pastillas.-El café, el té, el chocolate, tienen cafeína. Ojo con eso. Aunque no los bebas o consumas antes de dormir,Si no puedes vivir sin estas bebidas, intenta consumirlas antes de las tres de la tarde, de esta manera el organismo tendrá tiempo de eliminarlas y podrás dormir más fácilmente.-Es conveniente que cada determinado tiempo te desconectes, que te tomes unasVerás cómo mejora tu salud en general, hábitos de sueño incluidos.-Mientras más luz haya en tu habitación, será más difícil que te quedes dormida o dormido. Por eso los expertos recomiendanpara dormir, para esto utiliza cortinas oscuras en tus ventanas.