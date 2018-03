Espacios modernos y frescos con Elementos naturales

Lee también

Transforma tu hogar con un estilo natural y ecoamigable agregando plantas y elementos decorativos que evoquen el medio ambiente y el reino animal. Este tipo de decoración es muy económica, ya que te permite reciclar recipientes que ya no utilizas y y transformar aquellos que llevan años acompañando tus espacios.Incorporar elementos naturales es una forma fácil de adaptar la decoración ecoamigable, por ejemplo, las plantas, que además de crear ambientes elegantes y modernos pueden traerte grandes beneficios para tu salud, ya que las estancias que poseen plantas mejoran el ánimo y, por consiguiente, la calidad de vida.Las plantas suculentas son excelentes opciones para decorar los espacios en interior. Estas plantas, también llamadas crasas, se caracterizan por tener hojas gruesas y carnosas que permiten almacenar mucha agua. Algunos ejemplos son el cactus, la rosa de maguey, las bromelias, entre otras.Este tipo de plantas requieren cuidados sencillos, y debido a su capacidad de adaptación a los ambientes pueden utilizarse para decorar el interior de tu hogar.Si estás pensando en agregar estos adornos a tu sala de estar, te recomendamos los minijardines de In Dezign, una marca que se especializa en la creación de elementos ambientales únicos y en la asesoría de diseño y arte para el hogar.Además de las plantas, In Dezign posee cuadros (en óleo, acrílico, acuarela y yeso pastel), velas creativas, esferas decorativas, piedras pintadas, entre otros elementos inspirados en la naturaleza.