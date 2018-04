Estas son las 4 razones por las que Luciana Sandoval usa traje de baño de una pieza

Encantada con estos trajes de baño de una pieza. Hoy los encontramos en la mayoría de tiendas, siendo de las propuestas más comunes para días de playa, debo de admitir que tenía mil de no usar una calzoneta entera, pero aparte qué hay unos diseños muy lindos por todos lados y unos prints bellos, siento que le quedan bien a todo el mundo si se sabe escoger la correcta, pues estos diseños tienen ciertas ventajas 1- Tapan la pancita, muchas mujeres no se sienten cómodas de mostrar su pancita y esta opción que no solo es para señoras les encantan porque igual nos hacen lucir bien femeninas. 2- Estilizan la figura y nos hacen ver elegante, y si somos más cuidadosas podemos escoger un estilo que hasta nos haga ver más curvilínea. 3- Son muy cómodas y seguras, sin la preocupación de que algo se te mueva, se salga o qué te haga ver mal. 4- Beneficia a la alta y a la pequeña, si eres bajita hay que buscar una con escote alto en la pierna y te hará lucir las piernas más largas y si eres alta puedes optar por las más bajas de escote de pierna que se ven divinas con un toque vintage. Cuéntenme... Quien prefiere hoy un traje de baño de una sola pieza?... (Les confieso que yo las he usado hasta de blusa en un par de outfit) #modaElSalvador #style #outfit #prints

