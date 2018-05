Estos 11 alimentos no necesitan refrigeración

Muchas personas creen que el lugar indicado para conservar por varios días los alimentos es la refrigeradora.

Sin embargo, se ha comprobado que no todos deben ir al refrigerador, ya que hay algunos que, por sus compuestos, en lugar de conservarse en buen estado, se dañan más rápido o el frío les provoca alteración en su sabor y textura.

A continuación presentamos 11 alimentos, que no necesitan conservarse en la refrigeradora, por si no lo sabías.

Las papas no se deben refrigerar, ya que los almidones que contienen se convierten en azúcar, debido al frío de la refrigeradora. Conservarlas a temperatura ambiente.

También no es conveniente refrigerar la miel de abeja, por que tiende a cristalizarce, lo más indicado es conservarlas a temperatura ambiente y protegida de la luz solar.

Los tomates pierden su sabor y textura si se guardan en la refrigeradora. Lo más indicado es comprar la cantidad necesaria para pocos días y mantenerlos a temperatura ambiente.

Las manzanas, al igual que los tomates, comienzan a perder su sabor y textura después de pasar unos días en refrigeración. Es mejor tenerlas en una cesta y refrigéralas durante 30 minutos antes de utilizarlas.

El mejor lugar para conservar las cebollas es una bolsa de papel y luego colocarla en un lugar fresco y oscuro. Si se refrigeran pierden su textura e invaden con su aroma el resto de alimentos o los más cercanos.

La mantequilla de maní o cacahuate, es otro de los alimentos que no se debe guardar en la refrigeradora, esta puede conservarse en la alacena o pantry.

Es posible que tengas la costumbre de guardar el pan en la refrigeradora, pero el frío de esta lo pone duro y seco en pocas horas. Mejor consérvalo a temperatura ambiente, en el pantry o en un depósito plástico especial para guardar pan.

El ajo pierde sabor y aroma cuando pasa mucho tiempo a una temperatura demasiada fría, por lo tanto no hay que refrigerarlo. Para mantenerlo en perfecto estado y por mucho tiempo se debe de conservar a temperatura ambiente o en una bolsa de papel en un lugar fresco y oscuro.

El café también no se debe refrigerar, ya que esto puede alterar su delicioso aroma y sabor. Consérvalo mejor a temperatura ambiente.

Los diferentes aceites de uso habitual en la cocina no soportan temperaturas extremas como las de un refrigerador. Por lo tanto se recomienda tenerlos fuera de la refrigeradora, en un lugar fresco, seco y oscuro de la cocina, con el fin de que duren más tiempo en buen estado.

También no es conveniente refrigerar los aguacates que no están maduros, ya que esto dificulta su proceso de maduración y el sabor no es tan agradable como cuando se consumen frescos.