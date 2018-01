Estos consejos te pueden ayudar a ser buena suegra

En el momento en que un hijo forma su propia familia, la madre tendrá que asumir que se inicia una nueva etapa en su relación con él. El distanciamiento es inevitable porque el hijo no tendrá ni el tiempo ni las energías para dedicar a su madre la atención que antes le dedicaba. Sin duda alguna se trata de una pérdida, que puede tener su lado positivo, porque bien llevada puede suponer ganar una buena relación con la nuera.

Si eres suegra o estas pronto a convertirte, toma en cuenta los siguientes consejos para que logres tener una buena relación con tu nuera.

No la juzgues

Por lo regular desde que se conoce a la pareja de un hijo, se forma una idea en la mente de cómo es. Sin embargo, lo más indicado es buscar la oportunidad para conocerla y tratarla y no dejarse llevar por lo que se cree que ella es.



Pon siempre de tu parte

Por un momento, ponte en su lugar y piensa que ella siempre tratará de agradarte porque eres la mamá de la persona que ama; así es que tú también pon de tu parte para iniciar una buena relación.

Jamás te entrometas

Debes recordar siempre que los problemas de pareja son de dos únicamente. No trates de ayudar a solucionarlos porque puede resultar peor, ni mucho menos pongas a tu hijo en contra de su esposa. Sólo ellos podrán tomar una decisión de lo que deben hacer.



Dale el lugar que le corresponde

Como madre muchas veces se piensa que merecemos el amor completo de los hijos, sin embargo se debe entender que una vez se una con su pareja, esta tiene prioridad. La idea que dice “si a este mundo no llegaron con esposa, primero está la madre”, es totalmente errónea. Así como tú un día lo hiciste, ellos podrán estar por hacerlo o ya tienen formada una familia que está antes que nada.



No la hagas quedar mal

Es obvio que con tu experiencia de ama de casa y de varios años podrás saber mucho más cosas que tu nuera, pero esto no te da derecho a que se lo recuerdes siempre y mucho menos en público.



No la aconsejes si no te lo pide

Muchas veces con la intención de ayudar a la nuera se le aconseja de cómo educar a los hijos y hasta cómo tratar a su esposo, pero no debe de ser así. Ellos son los únicos que tienen la completa autoridad y decisión de saber cómo actuar. Lo mejor es que esperes a que sean ellos quienes te pidan tu opinión.

Cuando algo anda mal

Cuando sientas que tu nuera se ha “pasado de la raya”, actúa inteligentemente y no hagas más grande el problema. Nunca vayas con el problema a contárselo a tu hijo, ya que resultará una posición difícil para él. Sin duda él solo se dará cuenta tarde o temprano de lo que ocurre y sabrá como actuar.