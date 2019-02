Estos son los 8 regalos ideales para San Valentín

Llegó febrero y, junto a él, los corazones y globos que adornan San Valentín. Es por eso que aún estás a tiempo de encontrar el regalo ideal para tu pareja, amigo secreto, amiga, mamá o a cualquier persona que quieras sorprender y sacarle una sonrisa.

Sin embargo, si no quieres regalar los típicos chocolates, peluches o rosas característicos de esta fecha, puedes optar por obsequiar un producto que sabes que la persona usa con frecuencia. Estas son algunas propuestas:

El regalo ideal para tu esposa: Los productos de belleza siempre son bienvenidos por las mujeres. El set de Clinique Fresh Powered le ayudará a recuperar el aspecto más joven de la piel con el poder de la vitamina C. Contiene dos potenciadores de tratamiento, limpiadores faciales en polvo y crema hidratante.

El regalo ideal para tu esposo: Si tu esposo siempre anda formal, debido a su trabajo, es un buen momento para que actualice sus corbatas. Lo difícil será escoger entre tantos diseños, colores y estilos.

El regalo ideal para tu novia: ¡Maquillaje: indispensable y útil! Si no sabes elegir entre tantas alternativas de productos, este kit de Clinique te hará la vida más fácil, ya que cuenta con máscara de pestañas, sombras, labial, delineador, crema limpiadora y crema para ojos. Además, incluye la tarjeta Get The Look, con sencillas instrucciones, para lograr un maquillaje de fiesta.

El regalo ideal para tu novio: Para ir de paseo o estar en casa, las camisetas nunca están de más. Puedes optar entre una con cuello redondo y otra con cuello en V, y escoger entre una gran diversidad de colores.

El regalo ideal para tu amiga: Este kit de DKNY Stories, una fragancia floral oriental con un toque moderno, incluye el perfume, una body lotion y un mini perfume para que puedas andarlo en tu cartera.

El regalo ideal para tu amiga secreta: ¿Cartera o zapatos? ¿Por qué no ambos? Un bolso rojo debería ser un “must have” en el guardarropa de una mujer. Además, hace un perfecto “match” con unos zapatos color nude, ¿no crees?

El regalo ideal para tu mamá: ¿Por qué no? Cualquier día es ideal para sorprender a mamá y no hay que excluirla en este día tan especial, en el que se celebra el amor. El set Wonderlust de Michael Kors es el predilecto para esta ocasión. Esta fragancia floral cuenta con notas de leche de almendras, bergamota, pimienta rosa, clavel, jazmín y más.

Encuentra estos productos en las diferentes sucursales de Almacenes Simán o en su página web: www.siman.com. De igual forma, si aún no te convence ninguna de estas alternativas, puedes encontrar más opciones de regalo en los diferentes departamentos de la tienda. ¡Feliz San Valentín!