Eugenia Folgar: “Deseo empoderar a todas las mujeres que sea posible”

“La marca nace hace dos años como una propuesta para el deporte, con un concepto de vanguardia en cuanto a la moda y las prendas deportivas”, expresó la fundadora de Weirdo, Eugenia Folgar.

La diseñadora especializada en diseño de superficie textil inició su vida laboral en una empresa textilera donde realizaba el dibujo técnico de prendas deportivas de grandes marcas. “Hacía mis bocetos y ahí supe sobre lo increíble que es crear una prenda. Yo trabajaba con una pasión increíble hasta el último día que trabajé ahí”, comentó.

Eugenia renunció y emprendió. “Me pareció que era injusto que nosotros éramos los genios, junto con gente muy talentosa, y se llevaban las mejores prendas al exterior. Era necesario tener nuestra marca local de prendas deportivas”, externó.

Ella afirma que su primera inversión fue de $210. “Yo dije: hago o hago que esto funcione. Realmente lo más difícil del emprendimiento es la falta de recursos”, dijo Folgar.

La emprendedora, de 31 años, expresó que inició su marca con la venta de bandanas en “El Mercadito”. Ahora, se venden “Hecho en casa”.

“Tenemos una visión muy clara, pues yo deseo empoderar a todas las mujeres que sea posible por medio de mi marca, para que ellas se sientan más seguras de lo que son y que saque toda la fuerza que llevan dentro. Como Weirdo queremos dejar un mensaje, pues todas las marcas tienen sentimientos”, expresó.

En la actualidad la marca trabaja con madres solteras, quienes son las que fabrican las prendas. Asimismo, la fundadora externó que van a comenzar un proyecto en sus propias instalaciones.

“Quiero ser muy transparente como marca. Quiero decirle a la gente quién hizo su ropa, pues somos un equipo de trabajo impresionante”, dijo.

En este sentido, Folgar expone que a pesar de que El Salvador es un país “malinchista”, el diseño nacional está dando un giro respecto a la moda. “Sin duda, ya estamos subiendo de nivel en diversos rubros”, admitió.

Weirdo se caracteriza por los estampados y proceso de producción, lo cuales tienen un valor agregado en sus prendas. “Es un concepto bastante llamativo, porque lo he proyectado muy funcional porque no me enfrasco en un deporte. Es decir, que no solo es para deporte de estudio, sino que también tengo clientes que practican escalada deportiva y para ellos se adecúa el tejido. Además, hoy en día es necesario tener un producto que vaya de la mano en conceptos calidad y precio. Por ejemplo, como rango tenemos los tops desde $25 y leggins desde $40”, explicó.

Folgar, además, señaló que el auge de la vida sana es una tendencia cada vez más fuerte y por ello puede impactar en más personas. “Me apasiona mucho porque a través del diseño hago constar mi profesión, mi talento y puedo inyectar de energías a todas las personas”, concluyó.