¿Fanático deportivo? Tips para que la relación funcione

Lee también

Pese a que a muchas de nosotras también nos gusta disfrutar de estos espectáculos, a otras podría llegar a molestarles, y mucho. Hoy te traemos algunos consejos para que tu relación con un fanático deportivo no se ve afectada:ElecciónTe recomendamos que no insistas muy a menudo en esto, ya que son sus gustos y lo hace feliz. Al contrario, disfruta de los juegos con él; cocina algunos dips para compartir y pasen un momento especial juntos. No tienes que hacerlo siempre; de vez en cuando no caería mal.InterésPregúntale por qué le gusta, sus jugadores favoritos, si hay una partido que está esperando. Quizá pueda captar tu atención. Déjanos decirte que las mujeres podemos apreciar un lado muy distinto que cualquier fanático deportivo. Si realmente los deportes no son lo tuyo, aprovecha para hacer otras cosas. Sal con tus amigas, lee un libro ve una película o toma ese tiempo para ti. Consentirte hará que se te pase el mal humor de haber sido “olvidada” por la televisión o la conexión “streaming”.CronogramaLas temporadas tienen sus semanas de actividad y de pausa, así como fechas importantes. Consúltalas con tu fanático deportivo y planeen cosas que a ti te gusten en las semanas “no cruciales”.AcuerdosSi la afición de tu pareja les está causando problemas, es hora de hablarlo. Dale su espacio y lleguen a puntos en común. ¡Eso sí! También hazle saber que no todo va a girar en torno a los deportes.