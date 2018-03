Herramientas para que tu hijo tenga buena autoestima

Lee también

La psicóloga gestáltica Fanny Berger expresa que la construcción de la autoestima en los niños lleva años, por lo tanto, no puede mejorarse por arte de magia. A continuación, damos dos herramientas para incrementarla; sin embargo, existen muchas otras variables que influyen en su formación.Los hijos observan cómo los padres se conducen en la vida, por ejemplo, sí son seguros o inseguros, si se enojan a menudo cuando el otro le hace un comentario negativo acerca de ellos, etcétera. Por ello, la pregunta conductora es cómo es tu autoestima, pues influencia a los hijos que conviven contigo.El mundo está lleno de peligros y los niños tienen que sentir que siempre sus padres están presentes en sus vidas y pueden recurrir a ellos. Si ustedes son coherentes y constantes en sus respuestas, se transforman en figuras predecibles. Cuando los chicos tienen determinadas conductas, siempre tienen que tratar de reaccionar de igual manera. Esto calma a los hijos pues empiezan a predecir lo que puede suceder.Por ejemplo, se llega a un acuerdo que los niños deben levantar la mesa luego de la cena. A veces cumplen con dicha obligación y a veces no. El punto es que, en ciertas ocasiones, los padres se enojan y, en otras, ni le recuerdan que deben realizar la tarea previamente pautada. Esto causa confusión e inseguridad. Por eso, es importante que los adultos fijen y sostengan los límites, pues brinda confianza, ya que ellos empiezan a predecir las respuestas de sus progenitores en relación con sus conductas.Si los padres son personas predecibles en relación con sus hijos, ellos serán personas seguras de sí mismas y podrán desarrollar una buena autoestima.Otro punto importante son los elogios que los adultos emiten ante conductas de sus hijos. Las alabanzas tienen que ser merecidas, para que el niño las pueda recibir y creerlas. No ayuda estar constantemente elogiando a los niños, pues se pueden convertir en dependientes de las alabanzas emitidas hacia ellos.Asimismo, recomendamos que te concentres en actividades que suban la autoestima de tu hijo, entre ellos el deporte. Un estudio elaborado por la Universidad de Essex (Reino Unido) demostró que el ejercicio al aire libre favorece de modo significativo el ánimo y mejora la autoestima.Los investigadores comprobaron que durante los primeros cinco minutos de ejercicio en espacios abiertos, e independientemente del tipo de actividad que se lleve a cabo, hay un impacto positivo.De acuerdo con este trabajo, el movimiento del cuerpo, sumado al estímulo que reciben los sentidos con los colores, los ruidos de la naturaleza, la sensación del viento sobre la piel y las percepciones del aire limpio, es beneficioso para el estado físico y la mente.Otras investigaciones han confirmado que la actividad al aire libre multiplica las ventajas que la luz solar tiene sobre el organismo. Se sabe, por ejemplo, que la activación de la vitamina D, para ayudar en la mineralización de los huesos, se ve favorecida con esta condición.Por ello te recomendamos matricularlos en este año en clases donde se les impartan deportes al menos una hora al día.