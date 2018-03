John Lennon, una estrella se apagaba

Lee también

La colaboración junto a otros cantantes fue una de las particularidades que definieron a este cantante británico. Así, Lennon trabajó junto a Ringo Starr en una versión renovada de “I'm the Greatest”, en 1973. Cuando el británico se asentó en Nueva York, en 1974, grabó “Walls and Bridges”, álbum que contaba con la participación de Elton John en los coros y piano. En este se incluyó la melodía “Whatever Gets you Thru the Night”. La misma se convirtió en el único sencillo en solitario que Lennon alcanzó en vida. Un segundo sencillo del álbum, “#9 Dream”, le continuó en popularidad antes de que finalizara 1974.En ese mismo año colaboró con Starr para el álbum “Goodnight Vienna”, en la que nuevamente trabajó junto Elton John, quien escribió la letra principal y tocó el piano.Luego del nacimiento de su segundo hijo, Lennon se dedicó a cuidar a su familia durante cinco años. Regresó a la escena musical en octubre de 1980, con el sencillo “(Just Like) Starting Over”, así como con el álbum “Double Fantasy”, que contiene canciones escritas por Lennon inspiradas en un viaje que había realizado en velero a Bermudas. Las melodías reflejaban esta vez la estabilidad y el éxito de su nueva vida familiar.Lastimosamente, el 8 de diciembre de 1980 Lennon fue disparado por la espalda por un supuesto fanático cuando firmaba autógrafos en su apartamento en Nueva York. Yoko Ono emitió un comunicado al día siguiente: “John amaba y rezaba por la raza humana. Por favor, hagan lo mismo por él”, fueron sus palabras.