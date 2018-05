Juana Acosta más feliz que nunca

Hablar de Juana Acosta es sinónimo de profesionalismo, inteligencia, belleza y buen estilo. La actriz de origen colombiano, pero que desde hace 18 años radica en España, cuenta en su hoja de vida con una amplia trayectoria profesional que incluye 19 películas, cuatro cortometrajes, cuatro “TV movies” y 18 series de televisión. Además, ha destacado en el mundo de la moda internacional por ser toda una referente de estilo en pasarelas, alfombras rojas o frente a cámaras. Actualmente se encuentra en un momento cumbre de su carrera cinematográfica. Dentro de sus múltiples ocupaciones, recientemente visitó el país como parte del lanzamiento de la nueva campaña de Almacenes Siman “Más momentos felices, más Siman”, con la cual dice sentirse totalmente identificada, pues se considera una mujer feliz. Revista Ella de Grupo LPG conversó con Juana Acosta para conocer sobre su trayectoria, así como sus proyectos profesionales.

¿Cómo te sientes de ser la nueva imagen de la campaña “Más momentos felices, Más Siman”?

Me siento honrada, porque más allá de ser imagen de una empresa tan prestigiosa como Almacenes Siman aquí en Centroamérica, me gusta mucho hacerle homenaje a la mujer. Me encanta poder representar a tantas mujeres que están buscando sus sueños y que siguen sus metas. Fue fácil aceptar este proyecto, pues la base de la campaña me gusta tanto, porque se enfoca en el tema de la felicidad y yo soy una mujer feliz. Desde la ropa que aparece en los spots hasta la gente con la que he tratado ha hecho que me encariñe mucho con el proyecto.

Estás en un punto importante de tu carrera, ¿cómo describirías este momento?

Me siento feliz porque estoy recogiendo los frutos de tanto año de trabajo. Soy una mujer muy trabajadora y creo que es el trabajo mismo el que habla de uno. Me siento plena, viviendo en un momento dulce. Estoy desarrollándome como actriz en Europa, en Latinoamérica y en Estados Unidos. El año pasado hice mi primera película en Estados Unidos, “Imprisoned”, dirigida por Paul Kampf y en la cual tuve el enorme placer de trabajar junto a Laurence Fishburne, que es uno de los actores americanos más reconocidos. Ahora estoy rodando en París una serie llamada “Vernont Subutex”, que es la adaptación de una obra de la autora francesa Virginie Despentes. La segunda mitad del año empiezo con dos películas: “Las consecuencias”, de la directora venezolana Claudia Pinto, y “El inconveniente”, en donde tendré el placer de trabajar con una de mis actrices favoritas españolas: Carmen Maura.

Como latina, incursionar en la pantalla grande o chica es todo un reto. ¿Cuál fue tu clave para lograrlo?

La perseverancia. Este es un oficio muy inestable, pero yo desde el inicio tuve la confianza de que podía conseguir lo que quería. Soy muy estudiosa, soy actriz. Pienso que el actor tiene que renovarse permanentemente, porque si no, se oxida. Nosotros los actores trabajamos con nuestro propio instrumento que es nuestro cuerpo y nuestra voz; entonces, me gusta prepararme mucho, recibir talleres con maestros de diferentes partes del mundo. Soy muy trabajadora y yo creo que esa es la esencia del éxito realmente.

¿Cuál ha sido el papel que más te ha cautivado en alguna serie o película?

Tal vez la película “Anna”. Esta producción francesa-colombiana es la que más alegrías me ha traído. Es un personaje muy complejo, uno de los más complicados a los que me he enfrentado en mi carrera. Se trata de una mujer bipolar y la relación con su hijo de nueve años. Por esta película recibí el Premio Macondo, que es el premio que otorga la Academia de Cine Colombiano, y además estuve nominada en el Premio Iberoamericano de Cine Fénix y Platino del Cine Iberoamericano. Este es un personaje al que le guardo un cariño enorme.

¿Cómo te sientes de trabajar para un gigante como Netflix?

Me gusta mucho que Netflix haya contado conmigo para la primera película que hicieron en español, que era “7 años”. Para mí fue muy impresionante saber que el día que se estrenaba millones de personas tendrían acceso a verla. También está “Vientos de La Habana”, y “Perfectos desconocidos”, una película de Álex de la Iglesia que rodé el año pasado y que fue un éxito en España. Tuvimos tres millones de espectadores. Creo que todo el mundo audiovisual se está transformando y lo que se está consiguiendo es que lo que hacemos tenga mucha más repercusión mundial.

¿Qué planes profesionales tienes en puerta?

Además de las películas que ya te conté que voy a comenzar este año, también participaré en la segunda temporada de la serie “Gigantes” de Enrique Urbizu para Movistar+; de igual forma, estreno en julio la película “Jefe” del director Sergio Barrejón y en octubre, “Ola de crímenes”, de la directora Gracia Querejeta. Quiero continuar desarrollándome como actriz y que todos sigan disfrutando de mi trabajo.

No me puedo despedir sin antes preguntarte: ¿cómo te ha parecido tu experiencia en El Salvador?

Estoy enamorada de El Salvador, pero sobre todo de su gente: es tan calurosa, tan amable. Estoy muy agradecida porque han cuidado de mí, me han tratado muy bien desde la primera vez que vine, hace un mes; me siento como en casa. En verdad, para mí es un privilegio estar acá. Particularmente, esta experiencia con Almacenes Siman me ha encantado, pues me gusta la idea de hacerle un homenaje a la mujer con esta campaña que exalta la felicidad y los pequeños momentos. En instantes difíciles podemos encontrar dosis de felicidad.