Juegos y mucha madera en el Local Fashion Market

Desde enero de 2016, José Rafael Pérez creó su propio taller de carpintería. “El proyecto empezó porque mi novia, quién también es mi socia, me pidió una tabla de picar. Fuimos al aserradero y preguntamos qué madera podíamos ocupar y la conseguimos. Fue así como una persona vio la tabla y nos dijo que quería una. Luego preguntaron si podía hacer repisas y así fue como fue creciendo la marca”, expresó.

La marca, llamada The Re-Creation Workshop, se especializa en la elaboración de juegos de mesa gigantes. “Los juegos de madera nacen de la necesidad de desconectarnos del celular y pasar más tiempo en familia”, enfatizó el emprendedor.

En esta oportunidad, The Re-Creation Workshop participará en el Local Fashion Market, evento organizado por la Fundación de Emprendedores Creativos Locales El Mercadito con asocio de Revista Ella, de Grupo LPG. Este se realizará el próximo sábado 21 y domingo 22 de julio en la Torre Quattro, contiguo a Plaza Futura.

“El Mercadito ha sido la plataforma que nos ha ayudado a darnos a conocer a nivel nacional e internacional, porque gracias a este proyecto hemos participado ya con algunas becas con el Departamento de Estado de Estados Unidos. Pero sin El Mercadito, definitivamente, no hubiéramos tenido la exposición que hemos tenido. Yo me atrevo a decir que sin El Mercadito quizá hasta ya no existiríamos como negocio”, dijo José Pérez.

Asimismo, la marca participa en la actualidad en un proyecto donde tendrán una línea de productos que se van a exportar a cualquier parte del mundo. “Esperamos llegar a China, que es el destino más lejano”, dijo.

Los productos de The Recreation Workshop se venden únicamente en línea. Pueden encontrarlos en Facebook como The Recreation Workshop y en Instagram como recreation_workshop.

“Yo creo que en esta época uno no puede depender de una sola fuente de ingresos. Vender es una necesidad, pero para emprender hay que tener ciertas normas. Uno dice que va a ser su propio jefe o que va a descansar a cualquier hora, pero es al contrario, porque cuando uno es su propio jefe uno tiene que exigirse más y ser más disciplinado. Porque ahora uno está compartiendo los beneficios, pero también está asumiendo todo el riesgo”, dijo el emprendedor.

Además, compartió que los retos más grandes a los que se han presentado son aprender a ser competitivos en cuanto a precios y calidad. “Emprender es un proceso donde uno no puede desilusionase con los obstáculos, porque esos siempre van a estar”, expuso.