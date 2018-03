La implicación de los hombres en el uso de los anticonceptivos

Lee también

En una relación sexual se unen aspectos físicos y emocionales, por lo que conocer cómo funciona nuestro cuerpo y ser plenamente conscientes de las decisiones que tomamos, por ejemplo, a la hora de elegir los anticonceptivos, es clave para una buena salud sexual.Los miedos más frecuentes que se plantean en ambos géneros son las enfermedades de transmisión sexual (ETS) y la posibilidad de un embarazo no planificado, si bien es cierto que este último es mayor en la mujer, que será quien experimente los cambios a escala física, emocional, laboral y social.La “Guía masculina de la anticoncepción”, elaborada por la web “Píldora del día después”, nace como una herramienta para obtener información ante cuestiones como la elección de un método anticonceptivo, cuándo puede ser el momento de cambiarlo y cómo actuar ante una relación desprotegida o un fallo en el preservativo.La gran mayoría de los métodos actuales están diseñados para la mujer, ya que, hasta ahora, la fisiología masculina ha sido menos estudiada.Existen dos métodos anticonceptivos masculinos, el preservativo y la vasectomía, que son los más eficaces. El primero es el más utilizado a cualquier edad y el único que previene las ETS, mientras que la vasectomía es la técnica más económica a largo plazo cuando no se desean tener más hijos.Ante la creencia de que el preservativo afecta a la calidad y a la consecución del placer sexual al “interrumpir” la relación sexual a la hora de colocarlo, la guía propone convertirlo en algo estimulante y positivo si la pareja lo une al erotismo, la fantasía y el juego sexual.En el caso de la vasectomía, los expertos señalan que su uso no influye en la experiencia sexual, ya que la cirugía no afecta a la erección ni a la eyaculación.Actualmente muchos embarazos no planificados están asociados a un uso inadecuado o inconsistente de los métodos anticonceptivos.En cuanto a la píldora, lo más habitual es que se produzcan olvidos en la toma, por lo que se recomienda tomarla siempre a la misma hora o con alguna comida.La elección del anillo vaginal o de los parches implica el cumplimiento de los períodos de colocación y retirada.Otros, como el DIU, la vasectomía o la ligadura de trompas son de larga duración o definitivos, y se emplearán según la necesidad y, en todo caso, bajo la supervisión de un médico. Ambos miembros de la pareja deben estar implicados activamente en la anticoncepción. Según la guía, cuando se ha decidido utilizar un método anticonceptivo femenino, el apoyo a la mujer incrementa el cumplimiento y disminuye el riesgo de abandono.