La receta del chef: Los beneficios de tomar café

Si bien el café no se toma solamente después de las comidas y no es un aperitivo en sí, este se puede disfrutar de muchas maneras y a toda hora (siempre y cuando no le quite el sueño el contenido de cafeína). Hace algunos años, en nuestro país encontramos la oferta de agradables y cómodos establecimientos donde ofrecen una buena taza de café. No faltan todas las variedades y formas de tomarlo en estos lugares que, por cierto, son muy populares para las personas como yo, que no tengo una oficina y necesito trabajar en mi máquina o atender una reunión, pero disfrutando de un buena taza de café.Además de ser una bebida deliciosa y en cierta forma adictiva, el café previene muchas enfermedades. Hay estudios que dicen que las personas que consumen de dos a tres tazas de café al día pueden prevenir enfermedades cardiovasculares, respiratorias, diabetes, infecciones y lesiones. También es un poderoso antioxidante, así que el café nos puede ayudar a retrasar el envejecimiento de las células. Ayuda a la concentración y a focalizar nuestra atención, y esto se debe a su alto contenido en cafeína. El café hará que nos sintamos más despiertos y con más “chispa”; sin embargo, hay estudios que arrojan que tomar más de cuatro tazas diarias de café puede, para algunas personas, dar problemas de gastritis, alterar los nerviosos o insomnio, y para las mujeres embarazadas podría afectar el desarrollo del feto.