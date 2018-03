La receta del chefBuenos hábitos alimenticios para los niños

Lee también

Estas palabras son la biblia para tener una buena salud. Para muestra un botón: mi mamá nos acostumbró (a mi hermana y a mí) a comer bastante saludable, y digo bastante porque a finales de los sesenta y comienzo de los setenta no se conocía mucho sobre alimentos saludables, o por lo menos no con la información que tenemos hoy en día. Mi mamá hizo bien al acostumbrarnos a no tomar gaseosa, comer pizza y hamburguesa más que muy de vez en cuando. Comíamos comida hecha en casa como los famosos panes con frijoles y crema, refrescos naturales, leche fluida y fruta. Estas fueron el pasaporte para nuestra buena salud. Hoy en día conocemos de primera mano los daños que causa en nuestro organismo el consumir ciertos alimentos por años. Por eso, con más razón, no debemos de cometer más errores en esa área. Beber agua, hacer ejercicios y comer bien son algunas costumbres que los niños deben aprender desde pequeños para llevar una vida sana. No hay que esperar a que nuestros hijos tengan problemas de salud o sobrepeso para establecer buenos hábitos. La prevención es, sin duda, la mejor apuesta de futuro. Les comparto una lista de cosas que debemos hacer:—Comer más frutas y verduras—Las proteínas, una vez al día alternando con carne, pollo y pescado—Más cereales—Menos comida rápida y sodas—Desayunar siempre—Tener horariosRefiérase al recetario del mis programa de cocina para que tome de ahí muchas ideas.