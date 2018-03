La receta del chefPara comenzar el año 2017

Lee también

Qué fantástico que cada 365 días tenemos la oportunidad de renovar muchos aspectos de nuestras vidas: descubrir nuevas recetas, crear el hábito de hacer ejercicio, comer más saludablemente, dejar malos hábitos y adoptar nuevos que nos llenen como personas, nuevas metas de trabajo, etc. Pero creo que antes de comenzar todo lo que les menciono debemos sentir la alegría por las nuevas experiencias y oportunidades que estamos listos por vivir, y hay que tener la certeza que todo irá de maravillas. Luego, para buscar inspiración al respecto, escudriñé en la web y de lo que encontré me gustaría compartir con ustedes lo siguiente:No tengan miedo de cometer errores; de ellos podemos obtener un gran aprendizaje. Den un paso a la vez y verán que poco a poco sus propósitos irán cobrando forma y sentido. En este año que comienza no dejen que los temores los detengan.El mundo sigue igual cada año; las que cambian son las personas cuando se quiere luchar por un mundo mejor.¿Tienen muchos planes para este año? Pues tengan presente también en darse un tiempo para descansar; no se puede vivir trabajando todo el tiempo. Paren, piensen, diviértanse y sigan avanzando. Que los objetivos que tengan para el nuevo año que empieza no les hagan olvidar que hoy estamos vivos y que hay que aprovecharlo.No se compliquen la vida con recetas con muchos ingredientes; visiten la página de LA PRENSA GRÁFICA y vean mis videos del programa “La receta del chef”.La llegada del Año Nuevo nos abre los brazos y nos inspira a seguir ilusionados con nuestros sueños. Que tengan un año lleno de paz, trabajo y bienestar. ¡Feliz Año Nuevo para todos ustedes!