Labios mate y retro con MAC

¡El acabado mate lo es todo! El nuevo MAC Retro Matte Liquid Lipcolour está de regreso con nuevos tonos saturados de colores intensos y apagados de tendencia.Con el Retro Matte Liquid Lipcolour no importa cuál sea tu elección, todos prometen un gran estallido de color con un acabado aterciopelado líquido que perdura y es virtualmente imposible de olvidar. Tus labios serán la sensación, especialmente si no te gusta demasiado brillo pero buscas una hidratación completa que proteja tus labios durante largas horas.En esta colección, que estará durante de marzo –o mientras duren las existencias–, podrás encontrar los colores más románticos hasta los más intensos, ideales para cualquier tipo de personalidad y de la imagen que quieras conseguir. Solo necesitas el atuendo perfecto para sellar con tu maquillaje y, claro, tus labios, el look perfecto para cualquier día y ocasión. Decidirte será el reto.