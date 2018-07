¿Las redes sociales afectan tu relación?

Muchas parejas aseguran que sus relaciones se ven afectadas por el uso de redes sociales. Frases como “mi pareja me revisa el celular”, “quiere que borre a ciertas personas de mis redes sociales” o, incluso, “me cuestiona las conversaciones que mantengo con otras personas” son comunes y envuelven esta problemática.

La psiquiatra Margarita Mendoza Burgos asegura que si su pareja le pide que borre a ciertos contactos o que elimine sus redes sociales, él o ella caen en un error. “Eso no se debería pedir de esa manera y menos invadir la privacidad de la pareja borrándolos uno mismo. Pienso que debería de haber suficiente confianza para no sentir celos, pero a su vez la pareja debe comportarse adecuadamente”, compartió.

Además, es necesario aceptar que no se puede negar que las redes sociales son en la actualidad parte importante de nuestra vida diaria, pero no debemos dejar que opaque nuestra vida en pareja. Las redes sociales se han convertido en una necesidad; ante ello, la pareja debe tener la madurez de afrontar que la otra persona habla, interactua y comparte diversos contenidos con otras personas. Es ahí donde predomina la confianza y el respeto.

Sin embargo, lastimosamente no todas tienen la madurez y por ende estas han sido el auge de diversas rupturas amorosas, tal y como lo publicó la revista Cyber Psychology and Behaviour Journal, pues ahí se demostró que las redes sociales habían causado millones de rupturas amorosas en el mundo.

Pero ¿qué hacer para que las redes sociales no afecten mi relación? “Conocerse plena y realmente, conversar de todo, no creando situaciones falsas creyendo que así el otro se enamorará más. No pasando horas en la red ni ser negligente con las relaciones de pareja”, indicó la psiquiatra.

Además, aclaró que no es lo correcto invadir la privacidad del otro. “Si tiene alguna duda, aclárela hablando. Si aún así las dudas persisten, tal vez su pareja no sea la adecuada o usted tiene celos enfermizos. En este caso, una terapia de pareja podría ayudar”, aconsejó Mendoza Burgos.

Descubrir y confiar

¿Qué hacer si descubro algo en las redes sociales de mi pareja que no me gustó? Primero, la especialista señala que si tuvo que violar su privacidad para descubrir esto, probablemente tiene que replantearse su relación. “Si ya hay compromisos y o hijos, podría acudir a una terapia de pareja, pero definitivamente no es una relación adecuada”, efatizó.

Además, compartió que para tener una pareja y una familia fuerte con buenas y sinceras relaciones, deberá compartir más tiempo con la pareja o familia, y ante todo ser siempre sinceros. Además, dijo que “es importante que no se preste a chismes. Y si hay algo, urge dialogarlo y llegar a acuerdos. Si no los logran, consulten a un terapeuta neutral y no busquen ayuda de amigos, pues ellos no querrán contrariarlos”, concluyó la psiquiatra.