¡Lo que estabas esperando! Marisela De Montecristo será Miss Universo El Salvador 2018

En 2013 la salvadoreña Marisela De Montecristo fue coronada como “Nuestra Belleza Latina”. La modelo de 25 años confirmó que participará en Miss Universo 2018.

“Estoy muy muy contenta de realizar este sueño que por varios años ha sido una gran ilusión. Pero me siento más feliz porque se que es lo que ustedes siempre me han pedido y por fin se los voy a cumplir. Me siento muy bendecida de tenerlos y de sentir su amor y apoyo”, comentó la joven originaria de Olocuilta en su cuenta de Instagram donde reúne más de 214 mil seguidores.

De Montecristo cuenta con una amplia carrera en certámenes de belleza y como modelo de reconocidas marcas.

Nuestra Belleza Latina la catapultó/Foto: Univisión, archivo LPG

En 2014 su carisma y talento no fueron ignorados por el cantante Pitbull quien la convirtió en la musa de su video “Fun”.