Los 20 datos curiosos que debes de conocer del Miss Universo

El próximo 29 de enero se llevará a cabo en Filipinas el certamen de belleza más importante en el mundo, el Miss Universo 2017.Candidatas de alrededor de 90 países y territorios autónomos competirán por el título de Miss Universo en el certamen en el que darán lo mejor de sí, no solo para poner en alto el nombre de su país, sino también para llevarse la corona de la edición número 66ª del concurso. Por tal razón te presentamos una lista de datos curiosos que quizás no conocías.1. El Miss Universo fueen los años cincuenta, gracias a Yolande Betbeze, Miss América 1950.2. El concurso de belleza será en Filipinasde la actual Miss Universo, Pia Alonzo Wurtzbach, quien tendrá la suerte de entregar la corona en su país natal.3. Será la tercera vez que la organización de Miss Universo escoge acomo sede de la elección, anteriormente se había realizado en 1974 y 1994.4. El presentador del certamen nuevamente será el comedianteel mismo que en diciembre de 2015 coronó por error a la representante colombiana, Ariadna Gutiérrez, dando de que hablar en las redes sociales y generando una polémica en todo el mundo por su equivocación.5. La gala de coronación está prevista para el 30 de enero, pero debido a la, el certamen será visto en el hemisferio occidental la noche del 29 de enero. Sí, coincide con la entrega de los SAGs Awards.6. Elde la noche final de este año estará conformado únicamente por mujeres, quienes ganaron el concurso en ediciones pasadas.7. La distribución de lasque comparten las candidatas siempre se hace a través de un sorteo, pero este año las candidatas se fueron distribuyendo conforme iban llegando a Filipinas.8. En 1952 se realizó el primer Miss Universo, en el cual la finlandesa Armi Kuusela fue la ganadora. En este certamen fue utilizada unade la corona de la reina Isabel II del Reino Unido.9. Los países conson: Estados Unidos con ocho, seguido por Venezuela con siete y Puerto Rico con cinco.10.En la primera ocasión fue con Maribel Arrieta en 1955, luego en 1975 Carmen Elena Figueroa clasificó entre las semifinalistas, en 1995 fue Eleonora Carrillo quien se acercó a la corono y un año después fue la reconocida presentadora y ex miss Milena Mayorga.11. Jenna Talackova fue la primeraen participar en un concurso de belleza.12. En 1994 la representante de Puerto Rico, Brenda Robles, estabaen el concurso, a pesar de no ser descalificada, no la dejaron entregar la corona a su sucesora.13. Tras convertirse en Miss Universo 1996,, fue muy criticada por subir rápidamente de peso.14. Venezuela ha sido el único país en el certamen deEsto ocurrió en el 2009, cuando Dayana Mendoza coronó a su compatriota Stefania Fernández.15. En los últimos diez años se han llevado la corona cinco concursantes16. En 1966 fue televisado por primera vez el Miss Universo a17.en 1957 cuando se reveló que su representante, Leona Gage, estaba casada.18. Ingrid Rivera, Miss Puerto Rico 2008, fue noticia en todo el mundo, ya que su traje fue rociado conTras varios meses de investigación por parte de la policía, estos confirmaron la presencia de este gas, pero no encontraron a la culpable.19. Janelle Commissiong de Trinidad y Tobago, fueen coronarse como Miss Universo en 1977.20.del certamen Miss Unirverso en 1975 y el escenario de ese año fue catalogado como uno de los mejores en la historia del certamen.