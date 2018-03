“Los sueños se trabajan y se construyen”

Lee también

El pasado jueves, decenas de salvadoreños tuvieron la oportunidad de compartir junto a la diseñadora mexicana Cristina Pineda la conferencia “Travesías de la mirada”.Pineda es reconocida a escala internacional por su ardua labor en la preservación y promoción de las raíces y la identidad cultural mexicana en cada uno de sus diseños. Tras 22 años de trabajo, ha conseguido innumerables logros, entre los que destacan exposiciones nacionales e internacionales, presentaciones culturales en eventos internacionales, la presentación de la línea de pintores contemporáneos, así como las exportaciones de sus productos al mercado estadounidense. Sus creaciones están presentes en museos como The Chicago Museum, The Harvard Museum of Boston, The Natural History Museum of New York, Museo d Orsay, Louvre, Musée du Quai Branly, en París, así como en museos de Iberoamérica.“Nosotros empezamos en la sala de mi casa. El primer proyecto se hizo para el Instituto de Antropología”, señaló la también copropietaria de la empresa Pineda-Covalin.A su vez, la diseñadora ha incursionado en la perfumería, la inmobiliaria e incluso ha diseñado accesorios.Personajes como Gabriel García Márquez, Salma Hayek y Diego el Cigala han utilizado su indumentaria.“Realmente llegar a un lugar y observar que las personas usan tus diseños es un honor muy grande”, añadió Pineda en la conferencia.Pineda también compartió que siempre ha estado muy interesada en colaborar con proyectos con niños y mujeres. Dentro de sus tareas filantrópicas se destaca por ser consejera para el patronato de la Casa de la Amistad para niños con cáncer y consejera de Visión Mundial para niños indígenas.“Un día estaba con mis sobrinos y pregunté sobre los superhéroes y fue ahí donde nació en mí crear un superhéroe mexicano. De ahí nace el cuento ‘El hijo del Santo y Xico en el inframundo’”, comentó la mexicana, quien también es la creadora del personaje Xico.Xico, cuyo nombre recuerda el origen de la palabra México, se ha hecho muy reconocido a escala internacional, incluso existe un página web denominada www.xico.tv, donde se pueden descargar juegos gratis del personaje.El evento, organizado por la Secretaría de Inclusión Social (SIS) y el Organismo Promotor de Exportaciones e Inversiones en El Salvador (PROESA), tuvo como finalidad animar a las mujeres emprendedoras a inspirarse en la cultura salvadoreña.