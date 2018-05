MBFWSV 2018: la fiesta está por comenzar

La cuenta regresiva terminó. Este día inicia el Mercedes Benz Fashion Week El Salvador (MBFWSV). El evento de moda organizado por Star Motors reunirá a modelos, influencers, críticos e invitados especiales. Esta es la cuarta edición de la MBFWSV, la primera fue en 2015.

En publicaciones anteriores se presentó a los diseñadores nacionales e internacionales que acompañarán en las pasarelas; además, el evento contará con la asistencia de expertos en el tema, como José Forteza, sénior editor de la revista Vogue y GQ México desde 2008. La modelo y bloguera costarricense Nane Miller también confirmó su asistencia y participará.

De igual manera, la emprendedora guatemalteca Karla Cofiño, invitada especial de la revista Ella de LA PRENSA GRÁFICA, tendrá un rol fundamental ya que abordará, desde su experiencia como directora digital de MILKnCOOKIES, la temática sobre la economía naranja. Su ponencia será el jueves 31.

Pasarelas, glamur y miradas

José Forteza es una respetada figura en el negocio y compartirá de cerca con los salvadoreños aportando su perspectiva sobre la industria de la moda local e internacional. Sobre su preparación, cuenta con estudios en relaciones internacionales y comunicaciones, y se desarrolló en el periodismo.

Nane Miller es editora de The New New, modelo, influencer y bloguera. Nació en San José pero a los 15 años se mudó a Ecuador, y desde muy joven experimentó con diferentes tendencias.