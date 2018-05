Mamá bella y nutritiva en este mes de mayo

Una muestra de amor también se refleja con atenciones. Las mamás han sido siempre las protagonistas ejemplares de cómo se debe cuidar de los hijos. Ellas son quienes se han preocupado porque crezcan sanos y fuertes. Es por eso, que en mayo, Yogurt YES y Vidals, se unen para sorprenderlas. Con obsequios que garantizan nutrición y más belleza, las madres podrán sentirse consentidas y feliz en su día, porque “lo mejor es para la mejor”.

Con la promoción denominada: “Lo mejor es para la mejor”, las mamás pueden ganar emocionantes premios. “Nos sentimos muy alegres de tener la oportunidad de darle el mejor Yogurt de El Salvador a la mejor persona en nuestras vidas, que son nuestras clientas madres de familia, y la mejor forma de consentirlas, en este mes, es con regalos de la más alta calidad con Vidals. Invitamos a nuestras clientas que busquen las publicaciones en nuestro Facebook: Yogurt YES El Salvador para enterarse de las salas en las que encontraran a nuestro team y nuestra ruleta YES y Vidals”, comentó Lissie Aguilar, jefe de Mercadeo YES.

La dinámica es la siguiente: por la compra de Yogurt YES, en sus variedades de 125 gr y 200 ml, las personas tendrán la oportunidad de participar en la ruleta virtual, la cual está destinada o premiar con kit (paquete completo de tratamiento para el cabello, planchado y maquillaje de uñas), vales , cupones de descuento en en servicios y productos en Vidals. Como también productos de Yogurt YES.

“Como Vidals estamos agradecidos y muy entusiasmados de participar en esta alianza con Yogurt YES para agasajar en su día a la mujer que siempre nos hace sentir únicos: nuestras mamás. De nuestra parte todas las personas que participen en esta actividad podrán tener la oportunidad de obtener premios como certificados de servicios, entre ellos, podemos mencionar: secados, tratamiento de cabello, cortes de cabello entre otros. Además, de cupones de descuento y esmaltes de la prestigiosa marca Orly. Vidals cuenta con 10 sucursales ubicadas en Metrocentro, Metrosur, Galerías, Mascota, Cascadas, Multiplaza, Santa Elena, Los Sueños, Merliot, y Santa Rosa, donde tenemos promociones especiales para celebrar todo el mes de la madre”, explicó Gabriela Marcía, gerente de marketing Vidals.

Esta promoción está vigente en 24 salas seleccionadas, las cuales se publican diariamente en la página oficial de Facebook: Yogurt YES El Salvador. La dinámica finaliza hasta agotar existencias de premios.