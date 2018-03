Mantener la convivencia en casa

Lee también

En las familias numerosas o más pequeñas eventualmente ocurren situaciones que pueden perjudicar la convivencia en el hogar. Discusiones, malentendidos y falta de espacio personal puede ser la causa de dicho problema. Para establecer normas de convivencia hay que llegar a un acuerdo común en el que todos los miembros de la casa participen, de manera que se tomen en cuenta las opiniones e ideas de todos.Conoce las actividades de todosCuando todos están informados sobre las tareas, oficios y actividades de cada miembro del hogar, no hay espacios para presunciones erróneas, lo cual es bastante positivo. La buena comunicación es fundamental.Respeta la privacidad de las personasHay momentos en los que todos necesitamos un momento a solas, queremos estar tranquilos y calmar los ánimos. Cuando esto ocurre, es importante no tomarse personal la actitud del otro, ya que podemos considerar que nos están atacando cuando realmente están buscando estar para sí mismos.Brinda apoyo cuando un problema está ocurriendoSi notas que alguien en tu casa está pasándola mal, antes de juzgar pregúntale cómo ayudarla. Muéstrate como un apoyo, trata de involucrar a los miembros más cercanos de la familia para aportar las mejores soluciones ante el problema.Tener valores del hogar clarosLa convivencia debe regirse por principios que la salvaguarden, tener eso preciso permite tener una visión y metas del hogar claras.Al conversar, escuchar es imprescindibleEn muchas ocasiones, se nos pasa prestar atención al otro cuando habla. Cuando un miembro del hogar esté contándote algo delicado, escucha, trata de entender. Haz silencio y no interrumpas.