Mariana Zaragoza, la modelo que cautivó al mundo

Mariana Zaragoza es originaria de Jalisco, México, y fue descubierta en un centro comercial de Guadalajara con tan solo 16 años. “Un día se me acercó un joven en un centro comercial y me ofreció que empezara a trabajar en su agencia, pero a mis papás no les dio tanta confianza. Mi prima estaba en unos cursos de modelaje en Capital MM en ese entonces y yo decidí inscribirme con ella para quitarme la espinita de cómo era. En Capital MM me ofrecieron comenzar mi carrera como modelo y fue ahí donde todo empezó”, comentó la modelo de 1.78 metros.Antes de salir de México, trabajó para firmas mexicanas como Julia y Renata y Yakampot, luego hizo su debut mundial el año pasado con Proenza Schouler. Después de eso ya ha trabajado con las marcas más icónicas de la industria de la moda y ha sido un foco de atención de los últimos Fashion Week, especialmente con sus conquistas: Prada, Dior, Valentino, Victoria Beckham, Saint Laurent, Galliano, Carolina Herrera y Paco Rabanne.“Lo que más me gusta es conocer gente, fotógrafos, modelos, diseñadores, con personalidades tan únicas que en conjunto logran cosas increíbles”, expresó Zaragoza a la revista Vogue México.Según contó, su secreto de belleza más importante es el de mantener hidratada la piel del rostro. Además de dedicarse al modelaje, también es bailarina de flamenco y sigue estudiando.Antes de que Mariana se diera a conocer en el plano internacional, era una constante en las pasarelas de las firmas mexicanas como Kris Goyri, Mancandy y Alexia Ulibarri. Su alargada figura y sorprendentes facciones hacen de ella la siguiente apuesta en el modelaje mexicano, según relata la revista Quien.