Mi hijo irá por primera vez al colegio, ¿cómo debo actuar?

Lee también

Algunos pequeños estudiantes llegan al colegio con alegría e ilusión, otros lloran y patalean y todos se enfrentan a lo mismo: un nuevo espacio, un adulto desconocido y un buen número de niños en su misma situación.Esto se puede dar incluso para quienes ya han pasado por la experiencia previa de asistir a una guardería y, por tanto, han experimentado la separación paternal. Adaptarse a estos cambios es, por lo general, una cuestión de tiempo, pero es mucho más fácil si el centro, los maestros y los padres actúan de forma conjunta y organizada durante este periodo de adaptación escolar.A continuación presentamos algunos consejos para que a los padres con hijos que van por primera vez al colegio, les resulte más fácil esta tarea, según el sitio guiainfantil.com.Comenzar la adaptación en casa es muy importante para que el inicio de la escuela no suponga un cambio brusco en los hábitos diarios del niño, es necesario, en las semanas previas, adaptar de forma progresiva los horarios de sueño y las comidas.Los especialistas recomiendan también no introducir otros cambios importantes durante el periodo de adaptación, como quitar el chupete o cambiar de habitación. Es mejor que estas modificaciones se hagan antes o después de esta etapa adaptativa.Crear ilusión: visitar el colegio con el niño antes de empezar las clases, de modo que después pueda reconocer el espacio, o preparar con ellos el material que deben llevar a las clases son algunas actividades que predisponen al escolar a ilusionarse con esta nueva etapa de su vida.Desdramatizar las despedidas: las despedidas deben ser breves y alegres. Es recomendable evitar los chantajes afectivos de tipo "si lloras me pongo triste" y mentir al niño con frases como "vengo enseguida", "regreso pronto" o irse sin que se dé cuenta. Hay que recordarle siempre que se volverá a recogerle. En el caso de situaciones de tensión, con llantos y rabietas, se debe responder con ternura y comprensión pero con firmeza, para que no piense que con sus protestas puede prolongar la despedida.Manifestar una actitud positiva: es necesario evitar los comentarios negativos o utilizar el colegio como amenaza con el escolar. Para transmitirle felicidad y tranquilidad, es recomendable contarle cosas buenas del colegio, hablarle de las actividades divertidas que puede hacer en el aula o de todos los amigos nuevos que puede encontrar.Mantener una comunicación fluida con el maestro, es también necesaria, los padres deben acudir a las entrevistas o asambleas previas que se organicen en el centro para conocer al maestro de su hijo y facilitarle al docente toda la información posible para que conozca al niño y sea capaz de reconocer sus miedos o problemas. Es importante acudir al maestro ante cualquier inquietud, pero sin intentar acaparar su atención en momentos delicados, como son la salida o la entrada del aula, cuando tiene que atender a todos los alumnos de la clase.Reforzar su autonomía, para que el niño pueda enfrentarse con seguridad a la nueva situación, es aconsejable reforzar antes del inicio del curso sus hábitos de autonomía, como el control de esfínteres, beber agua sin ayuda o reconocer su ropa y objetos. Es efectivo también destacar su identidad, que sea capaz de reconocer y comunicar su nombre y el de las personas más cercanas.Mostrar interés para reforzar la adaptación del escolar, también es importante, los padres deben demostrar su interés por sus actividades, preguntarle a la salida de clase qué ha hecho, cómo lo ha pasado o los nombres de los compañeros nuevos a quienes ha conocido.Si ustedes padres de familia ponen en práctica estos consejos o algunos de ellos, de seguro sus hijos lograrán adaptarse muy pronto al comienzo de la etapa escolar, que esta por iniciarse.