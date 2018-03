Miss Universo, ¿un concurso sin representación salvadoreña?

ARE YOU READY? For the first time, catch the 86 contestants live on stage. Watch them on facebook.com/MissUniverse or on the Miss U App. Link in bio. #MissUniverse Una foto publicada por Pia Alonzo Wurtzbach (@missuniverse) el 26 de Ene de 2017 a la(s) 1:57 PST

Miss Universo ha comenzado su fiesta y ya realizó su gala preliminar el día de ayer. Sin embargo, la representación salvadoreña no se ha hecho presente en la máxima competencia de belleza y glamour en todo el mundo.La página oficial de Miss Universo no muestra ninguna representante de El Salvador. (Foto: Miss Universo)La competición exige que las aspirantes deban llegar a la sede oficial, la cual será en Filipinas este año, entre el jueves 12 y viernes 13 de enero, ya que la bienvenida oficial a las candidatas se realizó el pasado sábado 14 de este mismo mes. De igual forma, la gala preliminar, realizada ayer, es la que marca el inicio oficial de la competencia, por lo que las participantes de ese evento son las que entrarán en competencia el próximo 20 de enero en Manila, Filipinas, evento que, con el cambio de horario, podrá ser visto la noche del domingo 29 en Latinoamérica.Sin embargo, ni en la gala preliminar ni en la página web oficial se puede ver representación nacional en competencia. Al contrario, las representantes de Guatemala (Virginia Argueta), Nicaragua (Mariana Jacoby), Panamá (Keity Dreennan) y Costa Rica (Carolina Durán) si participaron el día de ayer en el evento y están registradas en la web oficial www.missuniverse.com/ del evento.Miss Guatemala, Virigina Argueta, durante una de las presentaciones preliminares del evento. (Foto: Miss Universo)Hasta el momento, la producción del programa “Nuestra Belleza El Salvador” no se ha pronunciado al respecto e, incluso, su página oficial de Facebook no realiza publicaciones oficiales desde diciembre del año pasado. Este programa fue el que se encargó en los últimos años de escoger a las representantes del país para Miss Universo y otros eventos de belleza.La página de facebook de Nuestra Belleza no ha publicado nada desde diciembre del año pasado.La última vez que el país no participó en este evento fue en 1981. El Salvador nunca ha ganado una corona en esta competencia. Además, la página web de Miss Universo tampoco muestra representantes de Gabón, Ghana, Grecia, Irlanda, Líbano, Montenegro y Serbia. La última delegada salvadoreña fue Idubina Rivas quien representó al país en 2015.